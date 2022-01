Hochzeit am 22.02.2022? Viele Standesämter ausgebucht

Ein ganz spezielles Datum für die Hochzeit ist in diesem Jahr bei heiratswilligen Paaren besonders beliebt: der 22.02.2022. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, sind viele niedersächsische Standesämter an dem Schnapszahlen-Datum, das auf einen Dienstag fällt, ausgebucht. „Für den Februar und auch für einen Wochentag ist das ein ungewöhnlich hohes Aufkommen“, sagte die Lüneburger Bürgeramtsleiterin Susanne Twesten. In der Hansestadt seien für diesen Tag nicht wie gewöhnlich nur ein, sondern drei Standesbeamte im Einsatz, die insgesamt zwölf Trauungen durchführten.

Julia Einhoff und Jannik Zackariat sind eines der Paare, die sich am 22. Februar das Ja-Wort geben wollen. „Ich habe glücklicherweise den letzten Termin gekriegt“, sagte die 30-Jährige. Sie sei durch Zufall auf die Besonderheit des Schnapszahlen-Datums gestoßen und habe spontan beim Standesamt in Lüneburg angerufen. Eigentlich sei die Hochzeit erst für 2023 geplant gewesen. Besonders praktisch findet sie, dass sie sich dank der Schnapszahl immer leicht an den Hochzeitstag erinnern werde.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Reiz an Schapszahlen: Hochzeitstag leicht zu merken

Nach Angaben der befragten Standesämter macht für die meisten Paare den besonderen Reiz aus, dass sich das Datum leicht merken lässt. Außerdem sehe das Datum geschrieben hübsch aus. Neben dem 22. liegt auch der 2. Februar bei vielen Standesämtern im Trend.

Dienstage seien für Trauungen normalerweise kaum nachgefragt, sagte ein Sprecher der Stadt Göttingen. Für den 22. Februar jedoch habe das Standesamt die Terminanzahl verdoppelt und biete acht anstelle von vier Trauungen an. In der Regel seien Samstagstermine in den Sommermonaten populär. In diesem Jahr übertreffe aber bisher kein anderer Termin die Anzahl der Anfragen zum 22.02.2022.

Mehr News aus Niedersachsen

In Hannover werden Trautermine an Dienstagen in der Regel gar nicht angeboten, wie ein Sprecher der Landeshauptstadt sagte. Aufgrund der hohen Nachfrage biete das Standesamt speziell für den 2. und 22. Februar jeweils 14 Trautermine an, die bereits alle ausgebucht seien.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de