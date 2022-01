Autofahrer starb im Kreis Osnabrück bei Kollision mit Lastwagen

Ein völlig zerstörtes Auto steht an der Unfallstelle. Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51 ist in der Nacht zum Montag ein 24-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Auto zwischen Ostercappeln und Belm (Landkreis Osnabrück) frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.