Pro & Contra: Wie schlimm ist Ghosting?

Ghosting wird beim Online-Dating immer häufiger. Allgemein wird es sehr negativ gesehen. Marvin Weber überlegt, welche positiven Seiten das Phänomen hat, sein Kollege David Krebs hält dagegen.

Wie geht man mit Ghosting um?

Pro - „Ghosting ist einfach die einfache Lösung“

Marvin Weber argumentiert für Ghosting. Foto: BZV

„Ich weiß, eigentlich soll man es ja nicht machen und doch ist es Vielen schon passiert: Ghosting. Es ist definitiv nicht die feine englische Art, ungewollte Bekanntschaften loszuwerden und unangenehmen Gesprächen aus dem Weg zu gehen, aber es ist wohl die einfachste.

Man vermeidet direkte Konfrontationen und kann Dinge unausgesprochen lassen, die unausgesprochen bleiben sollten. In der schnelllebigen Welt des modernen Datings mit Tinder und Co. verschwinden potenzielle Partner oft so schnell, wie sie erscheinen. Ghosting gehört da zum Alltag. Vor allem, wenn Dates bei einem Treffen gar nicht ihrem Online-Profil entsprechen.

So kalt es klingt, hier muss man über die emotionalen Kosten und den Nutzen nachdenken, die ein begründeter Abschied mit sich zieht. Ist das Gegenüber unehrlich, dann verdient es auch keinen ehrlichen Kontaktabbruch. Oft liegt es nicht mal am Gegenüber. Vielleicht bricht man den Kontakt ab, weil es gerade stressig wird, vielleicht hat man einen Schicksalsschlag erlitten. Das nicht mit jemandem teilen zu wollen, ist nachvollziehbar.“

Contra - „Ghosting, das ist Schluss machen für Feiglinge“

David Krebs ist gegen Ghosting. Foto: David Krebs

„Vorne weg: Ich habe schon geghosted. So viel muss ich zugeben. Besonders stolz bin ich darauf nicht. Im Rückblick hab ich mich sehr feige gefühlt. Ghosting ist eben unschlagbar einfach. Kein „Du, ich glaube, zwischen uns passt es nicht.“ und niemals wieder sagen „Es liegt nicht an dir, sondern an mir“. Keine Tränen, keine Wut. Nicht mal unangenehme Stille.

Ein, zwei Klicks und die Sache hat sich erledigt. Aus den Augen, aus dem Sinn. So angenehm ist es aber nicht für beide. Einen Korb zu bekommen, ist schlimm genug. Beim Ghosting fehlt dazu der Schlussstrich. Es hört einfach auf. Fragen bleiben unbeantwortet.

Zurück bleibt nur das Gefühl der Unsicherheit. Eine Trennung zu verarbeiten, macht das nicht leichter. Und das nur, um ein bisschen Konfrontation oder ein unangenehmes Gespräch zu vermeiden. Egal ob nach zwei Treffen oder nach zwei Jahre, ein Gespräch hat die andere Person allemal verdient.“

