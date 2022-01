Arbeiter stürzt im Inneren eines Windrads ab und stirbt

Ein 22-Jähriger ist in einem Windrad einige Meter in die Tiefe gestürzt.

Ein 22 Jahre alter Bauarbeiter ist im Inneren eines Windrads im entstehenden Windpark Uetze Wilhelmshöhe (Region Hannover) einige Meter in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Andere Mitarbeiter hätten Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte alarmiert. Die Verletzungen seien jedoch so schwer gewesen, dass der Mann noch vor Ort gestorben sei, teilte die Polizei am Montagabend mit. Die Kriminalpolizei ermittelt gemeinsam mit dem Gewerbeaufsichtsamt.

E-Bike-Akku fängt Feuer: Millionen-Schaden bei Hausbrand

Ein Akku eines E-Bikes hat sich während des Ladevorgangs selbst entzündet und in Isernhagen (Region Hannover) eine Villa in Brand gesetzt. Nach Polizeiangaben wurden die Bewohner am frühen Montagmorgen durch eine Alarmanlage gewarnt. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Brandermittler hätten bereits am selben Tag herausgefunden, dass ein technischer Defekt des Fahrrad-Akkus Ursache des Feuers war. Die Flammen erfassten das Inventar der Bibliothek, in der sich der Akku befand. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 1,5 Millionen Euro.

LKW mit Brötchen-Ladung brennt an Tankstelle aus

Völlig verkohlt statt frisch aufgebacken: Mit kistenweise Brötchen im Laderaum ist ein Lastwagen am Montagabend in Niedersachsen ausgebrannt – und das ausgerechnet auf dem Gelände einer Tankstelle. Nach Angaben der Polizei war der LKW gegen Nachmittag in einen Unfall verwickelt und dabei beschädigt worden, anschließend aber trotzdem weitergefahren. Bei der Schadensaufnahme blieb offenbar etwas unbemerkt – mit fatalen Folgen: Als der Fahrer später Qualm bemerkte, stellte er den Lastwagen auf dem Gelände einer Tankstelle in Bad Iburg ab.

Aus dem vorderen Teil des Lastwagens stieg Rauch, das Führerhaus ging in Flammen auf. Als der Notruf bei der Feuerwehr einging, brannte der LKW bereits lichterloh. Die angrenzende Bundesstraße musste wegen der Reinigung der Fahrbahn bis in die Nacht gesperrt werden. Der LKW wurde abgeschleppt. Gefahr durch den Brand in Tankstellennähe bestand nach Angaben der Polizei nicht.

dpa

