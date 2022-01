Mann soll Baby getötet haben – Zeugin entlastet Angeklagten

Oldenburg. Der 24-Jährige steht in Oldenburg vor Gericht. Im Lüneburger Mordprozess fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft mit Sicherheitsverwahrung.

Der Angeklagte sitzt vor Prozessbeginn mit Handfesseln in einen Saal im Landgericht und spricht mit seinem Verteidiger, dem Rechtsanwalt Matthias Gelhaus. Der junge Mann soll im März 2021 in Emstek die drei Monate alte Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin durch Schütteln und Schlagen auf eine harte Oberfläche getötet haben.

Zum Auftakt des Prozesses wegen der Tötung eines dreimonatigen Säuglings hat eine Zeugin den Angeklagten mit ihren Aussagen entlastet. Die Mutter des Kindes habe ihr in einem Telefonat in angetrunkenem Zustand erzählt, dass sie das Baby habe fallen lassen, der Angeklagte aber schuld am Tod des Kindes sei, sagte die 32-jährige Zeugin. Später habe sie aber nichts mehr von dem Telefonat wissen wollen.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten am Montag am Landgericht Oldenburg vor, einen Menschen getötet zu haben, „ohne Mörder zu sein“. Der 24-jährige damalige Lebensgefährte der Mutter soll das Kind im März 2021 in Emstek (Landkreis Cloppenburg) in Abwesenheit der Mutter am Oberkörper gefasst, heftig geschüttelt und den Kopf „mit erheblichem Kraftaufwand“ gegen eine harte Oberfläche geschlagen haben. Das Kind erlitt mehrfache Schädelknochenfrakturen, schwerste innerste Verletzungen und verstarb.

Die Zeugin arbeitete sowohl mit der Mutter als auch mit dem Angeklagten zusammen und wohnte zeitweise im selben Haus. Zudem war sie „zwei Tage“ mit den Angeklagten zusammen. Sie wolle ihn nicht in Schutz nehmen, er solle aber nicht unschuldig ins Gefängnis, sagte sie. Der 24-Jährige war nicht der leibliche Vater, kümmerte sich laut der Zeugin aber mit um das Kind. (AZ 5 KS 1202 JS 14013/21 (15/21)).

Frau stirbt durch Sturz von Motorhaube – Mann vor Gericht

Eine Mutter von zwei Kindern ist in Bremen durch den Sturz von der Motorhaube eines fahrenden Autos ums Leben gekommen. Am Steuer saß ihr Mann, der sich seit Dienstag wegen Totschlags vor Gericht verantworten muss. Sie habe nach einem Streit versucht, ihren Mann am Wegfahren zu hindern, sagte der Staatsanwalt.

Doch der Mann habe beschleunigt und sei etwa 50 Meter „mit hoher Geschwindigkeit“ gefahren, bis die Frau von der Kühlerhaube rutschte und mit dem Kopf aufschlug. Der 38-jährige Angeklagte habe ihren Tod „billigend in Kauf genommen“ (Az 21 Ks 250 Js 47727/21). Bei dem Sturz am 21. Juli vergangenen Jahres erlitt die 28-Jährige schwere Schädel- und Hirnverletzungen und starb am 5. August im Krankenhaus.

„Ich hatte niemals die Absicht, meine Frau zu töten. Wir haben zusammen zwei Kinder“, ließ der Angeklagte über seinen Anwalt erklären. „Ich wollte nur aus der Situation heraus.“ Er bestätigte, dass es vorher einen Streit gegeben habe. Dabei sei es um ein Smartphone gegangen, das seine Frau nutzen wollte, aber ihm gehörte. Er habe das Telefon aus dem Fenster geworfen.

Dann habe er wegfahren wollen. „Richtig ist, dass ich das Fahrzeug gefahren habe.“ Seine Frau habe sich an ihm und am Auto festgehalten. „Sie saß sozusagen seitlich auf der Motorhaube.“ Der Angeklagte bestritt aber, dass er hochgeschaltet und beschleunigt habe. Für den Prozess hat das Landgericht Termine bis Mitte Februar vorgesehen.

Staatsanwaltschaft: Lebenslang mit Sicherungsverwahrung für Mörder

Im Lüneburger Mordprozess um den gewaltsamen Tod einer Mutter und ihrer zwei Kinder hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung für den 35 Jahre alten Angeklagten beantragt. Nach der unfassbaren Tat im Mai in Bispingen, zu der die Vergewaltigung des elfjährigen Mädchens gehört, sei die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Der Verteidiger des Bremers stellte am Dienstag vor dem Landgericht lediglich die Sicherungsverwahrung in Zweifel. Der Angeklagte blieb bei seinem Schweigen. Für den Nachmittag wird das Urteil erwartet.

Zuvor zeigte ein psychiatrischer Gutachter die Entwicklung des Beschuldigten in einer zerrütteten Familie auf, der schon in der Kindheit zu Gewalt neigte und immer wieder durch Strangulieren auffiel. Mit 15 Jahren kam er für zwölf Jahre in den Maßregelvollzug.

Im Haus der Mutter im Heidekreis waren die Leichen der 35-Jährigen und ihres vierjährigen Sohnes entdeckt worden. Die Leiche der Tochter war später an einem Waldweg in der Lüneburger Heide in der Nähe von Schneverdingen gefunden worden. Der tatverdächtige Deutsche war nicht der Vater der Kinder. Die beiden Väter und die Großmutter treten als Nebenkläger auf.

