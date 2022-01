Niedersachsen bereitet sich auf eine Sturmnacht vor

Für eine stürmische Nacht mit Orkanböen haben sich Niedersachsen und Bremen gewappnet. Der Deutsche Wetterdienst verbreitete am Samstag Unwetterwarnungen für die niedersächsische Nordseeküste, aber auch für den Brocken als höchsten Gipfel im Harz. Der Wind sollte sich im Laufe des Samstagabends verstärken und an den Küsten Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde erreichen. Erst am Sonntagmorgen werde der Sturm, ausgelöst durch Tief “Nadja“, etwas nachlassen.

Vor einer Sturmflut warnte auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg. Das Hochwasser am Samstagabend und am Sonntagvormittag werde an der ostfriesischen Küste 1,5 Meter höher als normal ausfallen, in Cuxhaven und Bremen sogar 2,0 Meter. Einzelne Fährverbindungen zu den Inseln wurden abgesagt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bevölkerung an der Küste soll Mülltonnen und Gartenmöbel sichern

In Ostfriesland rief der Kreisfeuerwehrverband Aurich die Bevölkerung auf, nicht befestigte Gegenstände wie Gartenmöbel, Werbeschilder oder Mülltonnen zu sichern. Unnötige Fahrten mit Lkws sollten vermieden werden, weil diese Fahrzeuge umgeweht werden könnten. Personen sollten sich nicht unnötig im Freien aufhalten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Temperaturen in Niedersachsen lagen am Samstag zwischen neun und elf Grad. Im Harz war es aber kälter. Die Verkehrsmanagementzentrale warnte dort vor Schneefall mit Sichtweiten unter 50 Meter. Erst nachmittags besserte sich die Verkehrslage den Angaben nach.

„Land unter“ in Schleswig Holstein

Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel und umgekippte Baustellenabsperrungen - Polizei und Feuerwehr in Schleswig-Holstein sind am Samstagnachmittag zu zahlreichen sturmbedingten Einsätzen gerufen worden. Verletzte gab es bis zum späten Nachmittag in Niedersachsen und Schleswig-Holstein nicht. Seit dem Mittag hatte es innerhalb von vier Stunden rund 250 Einsätze im Bereich der unter anderem für Lübeck, Kiel, Neumünster und Rendsburg zuständigen Regionalleitstelle Mitte gegeben, wie ein Sprecher mitteilte. „Wir haben total Land unter wegen des Sturms.“. Die Leitstelle West in Elmshorn berichtete ebenfalls von diversen Einsätzen. «Alles, was ich auf meinem Schirm sehe, hat mit dem Sturm zu tun», sagte ein Sprecher.

Auch der Zugverkehr in Norddeutschland ist vom Sturm betroffen. So hatten mehrere Züge am Samstagnachmittag etwa auf der Strecke zwischen Itzehoe und Hamburg sowie Heide und Itzehoe wegen umgestürzter Bäume im Gleis Verspätung oder fielen aus, wie die DB Regio Schleswig-Holstein twitterte. Auch auf weiteren Strecke wie zwischen Kiel und Eckernförde, Lübeck und Kiel sowie Hamburg und Kiel kam es aufgrund umgestürzter Bäume zu Behinderungen.

Nationalpark: Unbedingt auf Sperrhinweise achten

Angesichts der amtlichen Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen auf dem Brocken rät der Nationalpark vom Betreten der Wälder ab. „Während des Sturmes und auch in den ersten Tagen danach sollte auf Waldbesuche unbedingt verzichtet werden“, sagte ein Nationalpark-Sprecher. „Durch das stürmische Wetter besteht im Wald eine akute Gefahr für Leib und Leben, weil Äste herunterfallen oder sogar Bäume entwurzelt werden können.“

Oben auf dem Brocken, dessen Gipfel (1141,2 Meter) in Sachsen-Anhalt liegt, überzogen Frost und Wind alle Oberflächen mit einer dicken Schicht Raureif. Wie schon am Freitag fährt die Brockenbahn auch am Samstag sicherheitshalber nur bis Schierke.

Für Sonntag wurde in Niedersachsen mit Schauern gerechnet bei Höchstwerten zwischen drei und sieben Grad. Niederschläge, teils auch als Schnee oder Schneeregen, sagte der Deutsche Wetterdienst für die Nacht zum Montag vorher.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.

RED/dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de