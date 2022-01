Baby bei Unfall mit drei Autos in Nordhorn schwer verletzt

Nordhorn. Ein Autofahrer schlief am Steuer ein, ein Baby erlitt schwere Verletzungen. Außerdem: Winter-Grill-Party in Bremen endet mit einer Rauchgasvergiftung.

In der Grafschaft Bentheim kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein sieben Monate altes Baby schwere Verletzungen zuzog. Verantwortlich ist mutmaßlich ein Mann, der am Steuer einschlief.

Ein sieben Monate altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Autofahrer sei den ersten Erkenntnissen nach am Samstag für eine kurze Zeit am Steuer seines Wagens eingeschlafen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dadurch prallte er in das Heck eines Autos, in dem das Baby, der 28 Jahre alte Vater und die 30 Jahre alte Mutter saßen. Die Eltern des Kindes wurden nur leicht verletzt. Der Unfallfahrer prallte anschließend auch noch in ein weiteres Auto und wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 17.000 Euro.

Sieben Menschen erleiden Rauchvergiftung beim Grillen im Wintergarten

Die Grillparty einer Familie in einem Wintergarten in Bremen hat bei acht Menschen eine Rauchgasvergiftung ausgelöst. Weil das Wetter draußen zu ungemütlich wurde, habe ein 68 Jahre alter Mann am Samstag seinen Holzkohlegrill in den Wintergarten gestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach einiger Zeit bemerkten seine Angehörigen einen unangenehmen Geruch und bekamen Kopfschmerzen. Doch erst, als ein zehn Jahre altes Mädchen ohnmächtig wurde, wählten sie den Notruf. Das Mädchen und sieben weitere Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Lesen Sie außerdem:

21-Jähriger mit Holzlatte schwer verletzt

Bei einem Streit in Bremen ist ein 21 Jahre alter Mann mit einer Holzlatte zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt worden. Der Streit entstand, als eine Gruppe Männer plötzlich vor einem Haus, in dem eine Geburtstagsparty gefeiert wurde, auftauchte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer von ihnen wollte mit seiner Freundin sprechen, die sich auf der Party befand und mit der er sich kurz vorher am Telefon gestritten hatte. Als die Feiernden die Gruppe bemerkten, bewaffneten sie sich mit Holzlatten und Baseballschlägern. Ein 21-Jähriger wurde mit einer Latte zu Boden geschlagen, wo weiter auf seinen Oberkörper und Kopf geschlagen wurde bis er bewusstlos wurde. Anschließend gingen die Feiernden wieder ins Haus zurück.

Die Freunde des Verletzten riefen die Polizei und den Rettungsdienst, der den jungen Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus brachte. Die Polizei nahm in der Nacht zum Sonntag zwei 18 und 19 Jahre alte Männer vorläufig fest. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

