Neue Regionalleitstelle der Region Braunschweig geht in Betrieb

Das Notruf- und Einsatzmanagement für die Region Braunschweig wird seit Dezember zentral aus der neu errichteten Regionalleitstelle in Braunschweig gesteuert. Wer nun zwischen Harz und Heide die Notrufnummer 110 wählt, landet automatisch in Braunschweig. Damit schafft die Polizeidirektion Braunschweig die Voraussetzungen für ein landesweit einheitliches Einsatzleitsystem, teilt die Polizei Braunschweig mit.

In der neuen Leitstelle sind knapp 100 Mitarbeitende rund um die Uhr für die Sicherheit und Belange der Bürgerinnen und Bürger der Region Braunschweig im Einsatz. Der Polizeinotruf steht für Hilfe bei Gefahr und Not. Rund 181.500 mal wählten Menschen in unserer Region im Jahr 2021 die „110“ – etwa 500 pro Tag. Insgesamt 167.000 Einsätze wurden im vergangenen Jahr in den Leitstellen der fünf Polizeiinspektionen koordiniert und bewältigt, was einem täglichen Aufkommen von mehr als 450 Einsätzen entspricht. Viele der in der neuen Dienststelle tätigen Polizistinnen und Polizisten waren bereits zuvor in den Einsatzleitstellen der Polizeiinspektionen aktiv und bringen Knowhow sowie Ortskenntnisse aus diesen Einsatzbereichen mit.

Polizeipräsident hebt Zusammenarbeit hervor

„Mit der Zusammenziehung der Kompetenzen aus den bisherigen Leitstellen unserer Polizeiinspektionen und der Bündelung des Notruf- und Einsatzmanagements läuft künftig alles ,in einer Hand’ zusammen, um so den Bürgerinnen und Bürgern unserer Region noch schnellere Hilfe leisten zu können“, so Polizeipräsident Michael Pientka. „Für die zügige Realisierung des Projektes war die ausgezeichnete Kooperation unterschiedlicher Fachbereiche der Polizei und des Staatlichen Baumanagements Braunschweig ganz maßgeblich“, hebt der Polizeipräsident die erfolgreiche Zusammenarbeit hervor.

Bis zur baulichen Finalisierung einer endgültigen Regionalleitstelle ist auf der Liegenschaft der Polizeidirektion zunächst ein Interimsgebäude in nachhaltiger Modulbauweise entstanden. „Mit der Holzmodulbauweise ist es uns gelungen, eine schnelle, klimafreundliche und wirtschaftliche Lösung für die Polizei umzusetzen“, so Thomas Popp, Leiter des Staatlichen Baumanagements Braunschweig. „Dank der guten Zusammenarbeit mit der Polizei sind wir im Zeit- und Kostenrahmen geblieben.“

Innenminister Pistorius: Deutliche Verbesserung für die Beschäftigten

„Ich freue mich, dass wir dieses neue Gebäude für über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei heute feierlich einweihen können. Dieser Bau in Holzmodulbauweise ist eine deutliche Verbesserung für die Beschäftigten. Wir haben damit die Leitstellen der Polizeiinspektionen Gifhorn, Wolfsburg-Helmstedt, Goslar, Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und Braunschweig zusammenführt. Leitstellen sind für die Bürgerinnen und Bürger, die Hilfe brauchen und den Notruf wählen, immer der erste Kontakt zur Polizei. Am anderen Ende der Leitung müssen sie ruhig und lösungsorientiert bleiben, egal wie emotional die Schilderungen oft sind. Für die Bewältigung solcher schwierigen Situationen danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Leitstellen und ich bin mir sicher, dass sie für diese Herausforderungen in diesen Räumlichkeiten eine gute Arbeitsatmosphäre finden werden“, so Innenminister Pistorius.

