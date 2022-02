70-jähriger Autofahrer stirbt nach Zusammenprall mit Baum

Ein 70-Jähriger ist nahe der Stadt Lüneburg am Montagmorgen mit seinem Auto verunglückt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei überschlug sich das Auto. Der Mann starb noch an der Unfallstelle in der Gemeinde Vögelsen.

65-Jähriger bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit unter Bekannten hat ein 20-Jähriger in Diepholz am Montag mit einem Messer zugestochen und zwei Männer verletzt. Einen 65-jährigen Mann brachten Rettungskräfte mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der zweite Verletzte, ein 57-Jähriger, konnte sich zu Nachbarn retten und von dort Polizei und Rettungsdienst verständigen. Den mutmaßlichen Messerstecher nahmen die Beamten in der Nähe des Tatortes fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er kam in Gewahrsam. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar, hieß es.

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß mit Rettungswagen

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rettungswagen sind in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden. Bei dem Unfall geriet der 23 Jahre alte Autofahrer aus Glandorf am Sonntagabend auf die Gegenfahrbahn und prallte in einer Kurve auf den entgegenkommenden Rettungswagen, der auf einer Einsatzfahrt war. Dabei wurden die 36 Jahre alte Fahrerin des Rettungsautos und ihr 34 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der 23-Jährige habe einen Alkoholwert von rund zwei Promille gehabt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 150.000 Euro.

Kleinbus verunglückt auf glatter Fahrbahn auf A7 - Baum bricht ab

Ein Kleinbus ist nach einem Schneeschauer auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope (Kreis Harburg) vermutlich wegen Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen und nahezu ungebremst gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, wurde am frühen Montagmorgen bei dem Unfall kurz vor der Parkplatz „Utspann“ eingeklemmt und verletzt. Er musste mit schwerem hydraulischen Gerät aus der Fahrerkabine befreit werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Der Baum brach aufgrund der Wucht des Aufpralls etwa auf halber Höhe ab und stürzte auf die rechte Fahrbahnseite der Autobahn. Es sei aber lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen.

Polizei lässt Dealer auffliegen: Waffen und Drogen sichergestellt

Ermittler aus den Niederlanden und Deutschland haben mit Durchsuchungen in beiden Ländern eine mutmaßliche Bande von Drogenhändlern auffliegen lassen. Dabei seien vier aus den Niederlanden stammende mutmaßliche Dealer festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag in Osnabrück mit. Es handle sich um einen 44-Jährigen aus Groningen sowie einen 52-Jährigen, eine 44-Jährige und eine 30-Jährige aus dem kleinen Ort Emmer-Compascuum. Eine weitere Person sei in Sögel im niedersächsischen Emsland festgenommen worden. Es seien auch Waffen gefunden worden.

Die Ermittler werfen den Verdächtigen bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln und der Anbau von Cannabis vor. Insgesamt zwölf Objekte in beiden Ländern seien gleichzeitig durchsucht worden.

Professionell betriebene Cannabis-Plantage

Dabei stellten die Beamten den Angaben zufolge „zahlreiche Beweise und Gegenstände“ sicher: In Sögel und in Schwanewede im Landkreis Osterholz fanden sie zwei professionell betriebene Cannabis-Plantagen, in den Niederlanden auch große Mengen Drogen. In Molbergen im Landkreis Cloppenburg stellten sie Anlagentechnik für eine Cannabis-Plantage auf 10 Paletten sicher, außerdem große Mengen Bargeld sowie mehrere scharfe Schusswaffen samt Munition. Auch in Sögel tauchte in einem Versteck eine geladene Waffe auf.

Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass die Verdächtigen in Geldwäsche verwickelt waren, wie die Polizei mitteilte. Daher wurden einige Autos, Wohnungen und Bankkonten beschlagnahmt. Die Polizei kam den Verdächtigen mit eigenen Ermittlungen und anonymen Hinweisen aus den Niederlanden und Deutschland auf die Spur. Zusätzlich halfen Informationen aus verschlüsselten Telefonen. Insgesamt waren rund 200 Beamtinnen und Beamte in beiden Ländern im Einsatz.

