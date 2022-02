Spaziergängerin findet Leiche – wohl Vermisster aus Klinikum

Uelzen. In Uelzen hat eine Spaziergängerin die Leiche eines Mannes gefunden. In Oldenburg und Bremen bissen Männer Bahnmitarbeiter. Der Polizeiüberblick.

Eine Spaziergängerin hat am Mittwoch im Uelzener Stadtwald die Leiche eines Mannes gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei dem Toten mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen vermissten 36-Jährigen aus dem Klinikum Uelzen. Der Mann sei vermutlich erfroren, Hinweise auf ein Gewaltdelikt gebe es nicht. Er war Mitte Januar als Patient in der Klinik und hatte sie nachts unbemerkt verlassen. Er starb vermutlich kurz nach seinem Verschwinden im Wald, wie es weiter hieß. Suchmaßnahmen waren ohne Erfolg verlaufen.

Aggressiv und bissig: Männer beißen Bahnmitarbeiter

Bahnmitarbeiter müssen eine Menge ertragen – sogar Bisse: Im Hauptbahnhof Oldenburg hat ein 50 Jahre alter Maskenverweigerer einen Mitarbeiter der DB-Sicherheit in den Oberschenkel gebissen. Der Mann musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Im Bremer Hauptbahnhof biss ein 33-Jähriger einem Bahnmitarbeiter in die Schulter. Der 42 Jahre alte verletzte Bahnsicherheitsmann musste zum Arzt.

Den 33-Jährigen wollten die Bahnsicherheitsmitarbeiter wegen „aggressiven Bettelns und lautstarker Beleidigungen“ dazu bewegen, den Bahnhof zu verlassen, wie die Bundespolizei Bremen am Donnerstag mitteilte. Er weigerte sich, wurde ergriffen und zum Ausgang geführt. Dabei biss er den 42-Jährigen. Bundespolizisten kamen dazu und stellten die Personalien des Mannes fest, gegen den wegen Beleidigung, Diebstahls und einer Körperverletzung schon mehrfach ermittelt worden war. Er erhielt weitere Strafanzeigen.

Im Oldenburger Fall hielt sich der 50-Jährige am Mittwochabend trotz Hausverbots und ohne Maske im Hauptbahnhof auf, wie die Bundespolizei mitteilte. Eine Streife der Bahnsicherheit sprach ihn an, aber obwohl der Mann nicht verreisen wollte, weigerte er sich, den Bahnhof zu verlassen – und wurde aggressiv. Er ließ sich fallen und biss dem Sicherheitsmann ins Bein. Dabei zerriss die Hose des Opfers, das eine blutende Wunde im Oberschenkel davontrug. Beamte der Bundespolizei legten dem 50-Jährigen Handschellen an und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sondierung auf Kita-Gelände nach Fund von Handgranate abgeschlossen

Nach dem Fund einer Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Spielplatz einer Kita in Oldenburg haben Experten bei einer Sondierung auf dem Gelände keine weiteren gefährlichen Teile entdeckt. Eine Fachfirma habe im Boden neben Bauschuttresten zwar eine Vielzahl von metallischen Gegenständen gefunden, die die Sondiergeräte immer wieder anschlagen ließen – darunter seien aber lediglich Nägel, alte Töpfe und auch einige Patronenhülsen gewesen, von denen jedoch keine Gefahr ausging, wie die Stadt mitteilte. Zunächst hatte am Donnerstag die „Nordwest-Zeitung“ berichtet.

Ende Oktober hatte ein fünfjähriger Junge auf dem Spielplatz der Kita eine Handgranate ausgegraben und mit nach Hause gebracht. Der Vater alarmierte die Polizei. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst transportierte die Handgranate dann ab – glücklicherweise funktionierte sie nicht mehr. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin eine umfassende Sondierung des Untergrunds in Auftrag gegeben. Nun soll eine Gartenbaufirma den Boden ausheben und abfahren. Danach ist geplant, neuen Spielsand einzubringen und die Spielgeräte wieder aufzubauen. Voraussichtlich Anfang März können dann wieder Kita-Kinder auf dem Spielplatz spielen, wie die Stadt mitteilte.

Für Autobrände verantwortlich? – Polizei nimmt mutmaßlichen Serienbrandstifter fest

Nach mehreren Autobränden bei Stade ist ein 28-Jähriger festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brannten in den vergangenen Tagen mehrere Wagen. Am Mittwochabend fiel einem Beamten auf einem Pendler-Parkplatz ein brennendes Auto auf, die Feuerwehr löschte es schnell. In Tatortnähe parkte ein verdächtiges Fahrzeug mit einem aus anderen Fällen bekannten 28-jährigen Stader. Unter dringendem Tatverdacht wurde er vernommen, wie es weiter hieß. Die Ermittlungen dauern an.

Versuchte Sprengung eines Geldautomaten löst Brand aus

Bei einer versuchten Geldautomatensprengung in einer Bank ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Geldautomaten in der Gemeinde Holdorf (Landkreis Vechta) sprengen. Der dadurch entstandene Brand im Vorraum der Bank wurde von der Feuerwehr gelöscht. Das Feuer beschädigte einen von zwei Geldautomaten schwer und führte zu erheblichen Schäden an dem Bankgebäude. Die Polizei geht bisher nicht davon aus, dass die Verdächtigen die Geldautomaten erfolgreich öffnen konnten. Die Schadenssumme war zunächst unklar.

Pizzabote in Bramsche ausgeraubt – zweiter Fall in drei Wochen

Mit vorgehaltener Schusswaffe hat ein Unbekannter in Bramsche einen Pizzaboten ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei im Kreis Osnabrück vom Donnerstag war es der zweite derartige Fall in drei Wochen. Der 22-jährige Kurier hatte am Mittwochabend mehrere Pizzen auszuliefern. An der Bestelladresse wartete auf der Straße ein dunkel gekleideter und maskierter Mann. Er zückte eine Schusswaffe und verlangte von dem Boten die Herausgabe seines Bargeldes. Dann nahm er das Portemonnaie an sich und floh zu Fuß. Der Bote blieb unverletzt. Ein ähnlicher Überfall hatte sich in Bramsche am 22. Januar ereignet. Ein möglicher Zusammenhang werde geprüft.

Höhe unterschätzt: Lkw bleibt an Brücke hängen

Ein Lastwagenfahrer hat in Osnabrück die Höhe seines Gefährts unterschätzt und ist unter einer Eisenbahnbrücke hängengeblieben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 35-Jährige bei dem Unfall am Vortag leicht verletzt. Der Lastwagen hatte einen Kran aufmontiert, der unter der Brücke abgerissen wurde.

Ein Statiker musste den Schaden an der Brücke begutachten und kam auf eine hohe fünfstellige Summe. Der Verkehr auf der wichtigen Durchgangsstraße nahe des Osnabrücker Fußballstadions war nachmittags für fast drei Stunden gesperrt, es kam zu erheblichen Staus.

