Im Streit zum Messer gegriffen: Sechs Verletzte in Niedersachsen

Bei einem heftigen Streit in Dassel im Landkreis Northeim haben sich zwei angetrunkene Männer mit Messerstichen gegenseitig verletzt. Am Freitagabend seien ein 24-Jähriger und ein 38-Jähriger aneinander geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Schließlich griff der Jüngere zu einem Messer und es kam zu einer massiven Auseinandersetzung. Dabei trugen beide Männer Schnitt- und Stichverletzungen davon. Sie wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Den Männern wurden Blutproben entnommen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Messerstich in Bauch: 20-Jähriger in Leer schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung im ostfriesischen Leer sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge standen zwei 20-Jährige auf einem Parkplatz, als einer von ihnen zwei vorübergehende Männer ansprach, wie die Polizei mitteilte. Diese gingen auf die jungen Männer zu und einer von ihnen stach einem 20-Jährigen ein Messer in den Bauch. Der zweite Mann schlug dem anderen 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Den blutigen Streit bemerkten dann ein 19-Jähriger und ein 25-Jähriger, beide wollten helfen. Dabei erlitt der 25-Jährige ebenfalls eine Bauchverletzung, der 19-Jährige wurde an den Unterarmen verletzt. Dann flüchteten die Täter. Zeugenangaben zufolge könnten sie in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau gewesen sein. Der Polizei gelang es nicht, die Männer zu fassen.

Die vier Verletzten kamen ins Krankenhaus. Der 20-Jährige ist den Angaben zufolge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, die übrigen Opfer gelten als leicht verletzt.

Ungebremst gegen einen Sattelauflieger: 32-Jähriger schwer verletzt

Ein 32 Jahre alter Autofahrer hat mit seinem Wagen in Dissen bei Osnabrück einen parkenden Sattelauflieger gerammt und schwere Verletzungen erlitten. Der Wagen des Mannes sei am Samstagabend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und vermutlich ungebremst mit dem am Fahrbahnrand abgestellten Sattelauflieger kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Das Auto des Mannes wurde herumgeschleudert und blieb quer zur Straße stehen – wenige Meter vor einem entgegenkommenden Wagen. Dessen Fahrer setzte einen Notruf ab und half dem 32-Jährigen. Die Feuerwehr musste den nicht ansprechbaren Mann aus seinem Wagen bergen.

Der 32-Jährige kam ins Krankenhaus, er wurde den Angaben zufolge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr, im Krankenhaus wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen.

Unbekannte brechen in Friedhofskapelle ein und legen Feuer

Unbekannte haben in Bohmte (Landkreis Osnabrück) in einer Friedhofskapelle randaliert und ein Feuer gelegt. Die Täter seien zunächst durch eine eingeschlagene Scheibe ins Innere der Kapelle gelangt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort verwüsteten sie den Angaben zufolge alle Räume, indem sie Möbel umwarfen, die Polster von den Sitzbänken rissen, Akten umwarfen, Pflanzen aus Kübeln zogen und Lautsprecher beschädigten.

Schließlich zündeten sie auch noch mehrere Gesangsbücher an. Die Feuerwehr musste das schwelende Papier löschen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei der Tat im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag nichts gestohlen.

