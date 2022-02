76-Jähriger wegen Totschlags der Ex-Freundin vor Gericht

Ein 76 Jahre alter Mann muss sich von Dienstag vor dem Lüneburger Landgericht verantworten, weil er seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer getötet haben soll.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, im September 2021 in Lüneburg die Ex-Freundin am Oberkörper attackiert zu haben.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anklage wegen Totschlags

Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft, der Vorwurf lautet auf Totschlag. Die Kammer hat zwei Sachverständige hinzugezogen. Zum ersten Verhandlungstag sind fünf, zum zweiten Verhandlungstag zwei Zeugen geladen.

Alkoholisierte Frau fährt driftet in Gegenverkehr und fällt Sraßenbaum

In Goslar hatte eine 38-jährige Autofahrerin in der Straße Ohlhofbreite wohl unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr laut Polizei Goslar mit ihrem Auto die Ohlhofbreite in Fahrtrichtung des Theodor-Heuss-Ring. In einer leichten Linkskurve geriet die Fahrerin in den Gegenverkehr und streifte hier seitlich einen entgegenkommendes Auto. Im Anschluss geriet ihr Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, „fällte“ hier einen Straßenbaum und krachte schließlich in einen Gartenzaun

Während der Verkehrsunfallaufnahme verdichteten sich bei der Unfallverursacherin Hinweise auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief deutlich über der 1,1 Promille-Grenze.

Gesamtschaden bei 10.000 Euro

Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Goslar verbracht. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein in amtliche Verwahrung genommen.

Das stark beschädigte Auto der Unfallverursacherin barg ein Abschleppdienst von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Drei Tonnen Kupferkabel gestohlen

Von einer Baustelle in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg haben Unbekannte drei TonnenKupferkabel gestohlen.

Der Wert des Diebesguts liegt bei rund 30.000 Euro. Die Täter schlugen nach Mitteilung der Polizei vom Dienstag in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen zu. Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder Zeuginnen.

Lesen Sie auch:

So verliefen die Corona-Proteste in Niedersachsen

Novavax-Impfungen in Niedersachsen frühestens ab nächster Woche

Drogen im Wolfenbütteler Knast- Prozess nimmt dritten Anlauf

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de