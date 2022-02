Im Corona-Krisenmanagement stehen im Frühling wichtige und heikle Entscheidungen an - bei der umstrittenen Impfpflicht und weiterhin nötigen Schutzregeln. Finden SPD, FDP und Grüne gemeinsame Linien?

Hannover. In einer Landtagsdebatte rückte am Mittwoch der kommende Herbst in den Blickpunkt: Wie ist Niedersachsen für eine weitere Welle gerüstet?