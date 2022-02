Besucher drängen nach heftigen Stürmen wieder auf den Brocken

Nachdem die Brockenbahn wegen der vergangenen drei Orkanstürme pausiert hat, sind am Donnerstag die ersten Besucher mit der Bahn auf Gipfel gefahren. Pünktlich um 10.30 Uhr verließen hunderte Besucher mit der Brockenbahn am Donnerstagvormittag den Bahnhof in Drei-Annen-Höhne im Harz. Es ist der erste Zug in Richtung Harzgipfel nach den verheerenden Stürmen der vergangenen Tage.

Zahlreiche Touristen drängen auf den Brocken-Gipfel

Zahlreiche Touristen wollten sich diese Fahrt offenbar nicht entgehen lassen. Doch wer mit einen gemütlichen Ausflug ins Winterwunderland gerechnet hatte, wurde enttäuscht. Über das vereiste Brockenplateau fegt auch am Donnerstag wieder ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h. Diese Wetterlage war für viele Familien mit Kleinkindern äußerst kräftezehrend.

Brockenbahn fährt wieder - Hunderte fahren auf den Berg Brockenbahn fährt wieder - Hunderte fahren auf den Berg Das Brockenplateau ist vereist. Die Windgeschwindigkeiten sind hoch. Trotzdem sind viele Touristen am Donnerstag auf dem Brocken unterwegs. Foto: Matthias Strauß

Wer es draußen trotz peitschendem Wind aushalten konnte, wurde immerhin mit dem Blick in eine winterliche Schneelandschaft im eisigen Sturm belohnt.

