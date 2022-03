Bislang 486 Ukrainer in Landesaufnahmebehörde eingetroffen

Die russischen Truppen haben ihre Angriffe auf zahlreiche ukrainische Städte in der Nacht fortgesetzt. Nach ukrainischen Angaben griffen russische Luftlandetruppen die zweitgrößte Stadt Charkiw an. Die russische Armee verkündete die Einnahme der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine.

Bislang sind 486 Ukrainer seit Beginn des Krieges in der Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen eingetroffen. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag in Hannover mit. Am Tag zuvor waren es 246 Menschen. „Wir haben jetzt noch über 1000 freie Plätze in den verschiedenen Standorten der Landesaufnahmebehörde bei Normalbelegung.“

Ein Hochfahren der Plätze sei möglich, etwa durch die Belegung weiterer Räume wie Schulungsräume oder Turnhallen. Mit Blick auf die Corona-Pandemie betonte der Sprecher, jeder Mensch, der in der Landesaufnahmebehörde ankommt, könne sofort geimpft werden.

Mehrere Standorte in Niedersachsen für Flüchtlinge

Die Behörde hat in Niedersachsen mehrere Standorte an denen Flüchtlinge aufgenommen werden können, etwa in Bad Fallingbostel-Oerbke, Oldenburg oder Osnabrück. Die Zahl der tatsächlich in Niedersachsen angekommenen Flüchtlinge dürfte noch höher liegen, weil Menschen auch etwa bei Verwandten oder Freunden unterkommen.

Nach der Ankunft erster Geflüchteter aus der Ukraine wird eine Messehalle in Hannover als Notunterkunft eingerichtet. „Es ist uns ein großes Bedürfnis, den aus der Ukraine fliehenden Menschen zu helfen, ihnen in ihrer Not Schutz und Zuflucht zu bieten“, sagte Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG am Dienstag. Die Messehalle 27 werde in enger Abstimmung mit der Feuerwehr Hannover für zunächst 800 und später für weitere 400 Personen eingerichtet.

Sachspenden koordiniere der Ukrainische Verein in Niedersachsen. Benötigt werden der Mitteilung zufolge warme Kleidung und Schuhe in gutem Zustand, Hygieneartikel, Isomatten, Verbandskasten, Taschenlampen sowie Schlafsäcke.

Unterdessen forderte der Städte- und Gemeindebund in Berlin einen Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen. Die Städte und Gemeinden seien bereit, die Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten aufzunehmen, zu versorgen und zu integrieren, sagte der Bundesvorsitzende Gerd Landsberg dem „Handelsblatt“. Die Kosten dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung müssten aber dauerhaft vom Bund und den Ländern übernommen werden.

Abellio und Erixx bieten Ukrainern ebenso kostenfreie Weiterreise – etwa nach Wolfsburg

Neben der Deutschen Bahn können Menschen, die aus der Ukraine fliehen, ab sofort ebenso die Züge der Abellio Rail Mitteldeutschland und der Westfalenbahn kostenfrei für ihre Weiterreise nutzen. Das gilt auch für die Züge von Erixx, Metronom und Enno.

Als Fahrausweis gilt bis auf Weiteres ein ukrainischer Personalausweis oder Reisepass. „Wir zeigen unsere Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, indem wir ihnen auf dem Weg in die Sicherheit helfen“, sagt etwa Rolf Schafferath, Geschäftsführer der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH. Dr. Lorenz Kasch, kaufmännischer Geschäftsführer, ergänzt: „Ich bin sehr froh, dass wir angesichts der humanitären Krise in der Ukraine schnell eine unbürokratische Lösung gefunden haben. Für uns war sofort klar, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen müssen.“

Auch in Fernverkehrszügen reisen ukrainische Flüchtlinge bis auf Weiteres kostenlos, hier muss nach Aussage der Deutschlandtarifverbund GmbH jedoch vorab ein kostenloses Ticket in einem Reisezentrum gelöst werden. Dieses ist gegebenenfalls bereits in Polen erhältlich und gilt auch für kombinierte Fern- und Nahverkehrsverbindungen.

