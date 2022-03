Eine Bahn der Metronom fährt über eine Bahntrasse. An eine solche Bahn klammerten sich am Samstag zwei Jugendliche im Landkreis Celle. (Symbolbild)

Blaulicht Niedersachsen Kreis Celle: Jugendliche klammern sich an Tempo 160 fahrenden Zug

Zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche sind im Landkreis Celle unerlaubt auf dem Trittbrett eines Zuges mitgefahren, der mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Zuvor hatte ein Zugbegleiter die beiden wegen ungültiger Fahrscheine, Missachtung der Maskenpflicht und Belästigung von Fahrgästen des Zuges verwiesen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Sie seien daraufhin am Samstag heimlich auf das äußere Trittbrett des von Eschede nach Unterlüß fahrenden Metronom-Zuges geschlichen und für weitere sieben Minuten mitgefahren. Ein Augenzeuge habe die Jugendlichen entdeckt und einen Notruf abgesetzt. „Dabei hatten sie Glück, bei 160 km/h nicht abzurutschen und ins Gleisbett zu stürzen“, so ein Sprecher der Bundespolizei. Später wurden sie von der Polizei am Bahnhof Uelzen erkannt. Gegen sie erging Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Scheune mit Kühen im Landkreis Rotenburg brennt ab – viele tote Tiere

In Groß Meckelsen im Landkreis Rotenburg ist eine Scheune mit Kühen völlig abgebrannt. Von den etwa 35 Tieren konnten am Sonntagabend nur wenige gerettet werden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Ein Übergreifen der Flammen auf das nebenstehende Wohnhaus habe die Feuerwehr jedoch verhindert. Die Brandursache sei noch ungeklärt, es werde aber ein technischer Defekt vermutet. Insgesamt entstand demnach ein Schaden von etwa 250.000 Euro.

Fußgänger von Bus im Landkreis Diepholz erfasst – lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist am Montag im Landkreis Diepholz von einem Bus angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 41 Jahre alte Mann trat in Sulingen auf die Fahrbahn, die Busfahrerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Polizei mit. Der Fußgänger sei frontal vom Bus erfasst worden. Ein Notarzt behandelte ihn, dann wurde der 41-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde zeitweise voll gesperrt. Der Bus war ohne Fahrgäste unterwegs.

dpa

