Ці правила щодо коронавірусу діють у Нижній Саксонії

Брауншвайґ. До нашого краю приїжджає все більше біженців з України. Ми підсумували діючі правила Corona – німецькою та українською мовами.

Правила щодо коронавірусу: ми переклали їх, щоб біженці з України ознайомилися з правилами щодо коронавірусу.

До Нижньої Саксонії прибуває все більше біженців з України. У той же час коронавірусна пандемія все ще міцно охоплює Німеччину. Які правила щодо корона вірусу діють на сьогодні? Ми пропонуємо загальний огляд для біженців.

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Зараз діють наступні правила щодо коронавірусу

Торгівля: Вимога до масок FFP2 в магазинах залишається в силі.

Гастрономія: Правило 3G застосовується до гастрономії в приміщенні. Це означає, що відвідувачі повинні пройти повну вакцинацію, одужати або пройти тестування. У салоні обов’язкове носіння маски FFP2 до місця сидіння.

Приватні зустрічі: Обмеження контактів для приватних зустрічей більше не застосовуються. До цих пір це стосувалося лише зустрічей, де всі учасники були вакциновані проти корони. Якщо є більше 50 осіб присутні повинні бути повністю вакциновані, одужати або пройти тестування (правило 3G).

Дозвілля: У кінотеатрах, театрах, зоопарках і парках розваг правило 3G і вимога до маски FFP2 застосовуються в закритих кімнатах до місця сидіння. Футбольні зустрічі та інші масові події знову можуть проходити без максимальної кількості глядачів. Обов’язковою умовою для цього є те, щоб всі глядачі були вакциновані проти корони або одужали від інфекції (правило 2G). На заходах на вулиці носити маски не потрібно. Маску FFP2 необхідно носити на зібраннях під відкритим небом, наприклад на демонстраціях. Маски FFP2 також необхідно носити на заходах у закритих приміщеннях, а вимоги щодо дистанції застосовуються в приміщенні для понад 2000 учасників. Заходи з максимальною кількістю 2000 глядачів мають бути можливими згідно з правилом 3G, тому для цього достатньо негативного тесту на корону.

Проживання (готель, пансіонати тощо): Тут також діє правило 3G. Тому відвідувачі повинні пройти повну вакцинацію, одужання або тестування. У громадських місцях необхідно носити маску FFP2. ЇЇ можна зняти під час сидінні.

Громадський транспорт і місцевий транспорт: Правило 3G більше не діє. Це означає, що навіть без вакцинації, одужання чи негативного тесту можна знову скористатися автобусом і потягом. Однак пасажири повинні продовжувати носити маску FFP2 під час подорожі та на зупинках. Послуги по догляду з тілом: Наприклад у приміщенні перукарні необхідно носити маску FFP2 – за винятком процедур, коли обличчя має залишатися відкритим.

Це чинні правила щодо коронавірусу в Нижній Саксонії

Відповідно до нового закону про захист від інфекцій, ухваленого Бундестагом, який скасовує більшість попередніх заходів щодо коронавірусу 19 березня 2022 року, Нижня Саксонія тепер використовує затверджений перехідний період до 2 квітня включно. Таким чином з суботи, 19 березня, набув чинності перший рівень пом’якшення до того, як майже всі інші правила 3 квітня мають бути скасовані. Держава надає інформацію про чинні правила на своєму сайті.

Цілком ймовірно, що тоді залишаться в силі лише правила носіння масок та проведення корона-тестування для певних закладів.

Інші пропозиції вакцинації в регіоні

Земля Нижня Саксонія разом з муніципалітетами та державними органами прийому планує кампанії вакцинації біженців з України. Про це країна повідомила на своєму сайті. Біженці, які перебувають у родичів, знайомих або в іншому приватному житлі, мають можливість зробити щеплення в муніципальній службі вакцинації або в кабінеті лікаря.

На веб-сайті www.impfen-schuetzen-testen.de Ви можете побачити, де вже є пропозиції щодо вакцинації у вашому регіоні.

Ці правила поширюються на біженців з України

Підозра на коронавірус - що робити?

У всіх містах і муніципалітетах є безкоштовні станції швидкого тестування. Громадяни мають право на принаймні один безкоштовний експрес-тест на тиждень. Інформацію про це надасть земля Нижня Саксонія. Якщо є підозра на коронавірусну інфекцію, там можна пройти обстеження. Якщо результат тесту буде позитивним, вас буде направлено безпосередньо до тестового центру на ПЛР-тест. Відповідно до землі Нижня Саксонія позитивний швидкий тест на антиген з тестового центру є необхідною умовою для того, щоб можна було зробити безкоштовний ПЛР-тест. Дотримуйтесь правил гігієни у тестових центрах: Носіть засоби захисту рота та носа та дотримйтеся дистанції.

Критерії тестування Інституту Роберта Коха:

Важкі респіраторні симптоми (наприклад, через гострий бронхіт або пневмонію, задишку або лихоманку)

Порушення відчуття нюху та смаку

Симптоми захворювання та контакт з підтвердженим випадком Covid-19

Погіршення клінічної картини після тривалих гострих респіраторних симптомів (таких як кашель, нежить, лихоманка)

Гострі респіраторні симптоми будь-якого ступеня важкості, особливо якщо Ви належите до групи ризику або працюєте в сфері догляду, в кабінеті лікаря, у лікарні або внаслідок можливого поширення (наприклад на заходах з недостатнім дотриманням корона-правил) або контактів з людьми з гострими респіраторними захворюваннями (у домогосподарстві або внаслідок неконтрольованого групового перебування і 7-денної частоти > 35/100 000), або через контакт з багатьма людьми чи свідоме підтримування тісних контактів з багатьма людьми або пацієнтами з групи ризику.

Übersetzung/переклад: Oleh Bey

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