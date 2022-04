Wetter an Ostern 2022 – so sind die Prognosen für Niedersachsen

Wer an Ostern Lust auf Action hat, der sollte sich auf den Weg in den Garten machen und diese drei lustigen Spiele ausprobieren.

Wetteraussichten Wetter an Ostern – so sind die Prognosen für Niedersachsen

Dicke Wolken mit Regenschauern im Gepäck ziehen am Gründonnerstag über Niedersachsen und das Braunschweiger Land – ein Dämpfer nach den ersten wirklich frühlingshaften Temperaturen und Sonnenstrahlen in den vergangenen Tagen. Da drängt sich die Frage auf: Wie wird das Wetter zu Ostern? Denn: Osterfeuer, Eiersuche, Ausflüge, Spiele und Spaziergänge machen bei Sonnenschein viel mehr Spaß.

Lesen Sie in diesem Artikel die Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Niedersachsen. So viel sei verraten: Das Wetter über Ostern verspricht viel Sonne bei milden Temperaturen. Vielleicht die wichtigste Nachricht ist jedoch: Es soll trocken bleiben.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So wird das Wetter an Karfreitag in Niedersachsen

In der Nacht zu Freitag bleibt es bei Tiefstwerten um 4 Grad Celsius zunächst wolkig, örtlich wird es sogar neblig-trüb. Über den Karfreitag bleibt es dicht bewölkt – es gebe kaum größere Wolkenlücken, sagt der DWD. Dafür bleibt es voraussichtlich trocken. Die Temperaturen erreichen 12 bis 15 Grad, es weht ein schwacher Wind.

So wird das Wetter an Karsamstag in Niedersachsen

In der Nacht zu Karsamstag bleibt es zunächst bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 6 Grad Celsius. Im Wendland wird es frostig. Am Samstag gibt es dann aber neben „hohen Wolkenfeldern“ viel Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad, am Meer bei etwa 10 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost, teilt der DWD mit.

Die Ostereier können draußen versteckt werden – in Niedersachsen gibt es voraussichtlich schönes Osterwetter! Foto: arifoto UG / dpa

So wird das Wetter an Ostersonntag in Niedersachsen

Die Nacht zu Ostersonntag wird wegen weniger Wolken etwas kühler. Tagsüber gilt dasselbe wie am Samstag: Die Sonne setzt sich gegen hohe Wolkenfelder durch. Die Höchstwerte liegen erneut bei 15 Grad Celsius, an der Nordsee bei 12 Grad. Es weht nur schwacher Wind.

Oster-Tipps aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Die weiteren Wetter-Aussichten für Niedersachsen

Die Nacht zu Ostermontag wird frisch: In der Osthälfte Niedersachsens kann es auf Minusgrade abkühlen. Der Zehntagestrend des DWD (für Hannover) besagt, dass die Temperaturen in der neuen kommenden Woche konstant bei 15 Grad Celsius liegen – eventuell sind zum Wochenende nächste Woche auch wieder bis zu 20 Grad möglich.

Das Osterwochenende bleibt niederschlagsfrei. Möglicherweise ist ab Dienstag wieder Regen drin. Diese weiten Vorhersagen sind aber immer mit Vorsicht zu genießen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Mehr zu Ostern lesen:

mjc

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de