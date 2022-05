Hannover. Der Mann war mit 2,6 Promille auf der A2 bei Hannover unterwegs. Außerdem: Unbekannte haben Äste auf die A293 gelegt und so einen Unfall verursacht.

Blaulicht Niedersachsen Betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien auf A2 unterwegs

Mit 2,6 Promille Alkohol im Blut und seinem neun Jahre alten Neffen im Auto ist ein Mann sturzbetrunken auf der Autobahn 2 bei Hannover gefahren. Mehrere Zeugen hatten per Notruf gemeldet, dass ein Fahrzeug in Schlangenlinien auf der A2 fährt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zudem sei der Wagen immer langsamer geworden. Die Beamten stoppten das Fahrzeug am Samstag daraufhin auf einem Parkplatz. Als der 36 Jahre alte Fahrer die Autotür öffnete, schlug den Polizisten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Zudem war der Mann nicht in der Lage, ohne Hilfe zu gehen.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein, untersagte die Weiterfahrt und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher. Anschließend transportierten zwei Streifenwagen den Betrunkenen und den Jungen zur Polizeiwache nach Garbsen. Dort wurde dem 36-Jährigen noch eine Blutprobe entnommen. Angehörige holten den Mann und den Jungen ab.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unbekannte legen Äste auf Autobahn

Unbekannte Täter haben bei Oldenburg mehrere Äste auf die Autobahn 293 gelegt. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr die Äste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dadurch entstand an ihrem Fahrzeug ein Reifenschaden. Die junge Frau behielt die Kontrolle über ihr Auto und stoppte in der Nacht zum Sonntag auf dem Seitenstreifen. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Der Tatort befindet sich in Fahrtrichtung Autobahndreieck Oldenburg-West zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Nord und der Anschlussstelle Oldenburg-Etzhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter die Äste aus einem westlich der Autobahn gelegenen Waldstück auf die Fahrbahn gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de