Wer positiv auf das Corona-Virus getestet ist, muss in Zukunft nur noch fünf Tage in Isolation (Symbolbild).

Corona in Niedersachsen Verkürzte Isolation gilt wohl ab Samstag in Niedersachsen

Menschen mit einer Corona-Infektion müssen sich in Niedersachsen voraussichtlich von Samstag an nur noch fünf Tage in Isolation begeben. Nach derzeitigen Plänen der Landesregierung soll dann eine entsprechende Verordnungsänderung in Kraft treten, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover ankündigte.

Niedersachsen setzt damit neue Leitlinien um, die das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag veröffentlicht hatte. Die Isolation für Corona-Infizierte kann demnach bundesweit künftig in der Regel schon nach fünf Tagen enden - mit einem „dringend empfohlenen“ negativen Test zum Abschluss.

Verkürzte Isolation gilt bereits in mehreren Bundesländern

Kontaktpersonen von Infizierten soll künftig noch dringend empfohlen werden, für fünf Tage Kontakte zu reduzieren. Bisher dauern die Absonderungen in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test nach sieben Tagen vorzeitig beendet werden. In mehreren Bundesländern gilt die verkürzte Isolationsdauer bereits – etwa Bayern.

