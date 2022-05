Auto rollt los und rammt Fünfjährigen: lebensgefährlich verletzt

Ein fünfjähriger Junge ist von einem führerlosen Pkw in Emstek gerammt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind wurde am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler auf einem Privatgrundstück in der Gemeinde im Landkreis Cloppenburg abgestellt worden und aus zunächst ungeklärten Gründen losgerollt, wie es hieß. Kurz darauf stieß der Wagen gegen den Jungen, der sich in der Nähe aufgehalten habe. Weitere Details zum genauen Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Zwei Verletzte nach schwerem Unfall bei Glandorf

Bei einem Verkehrsunfall bei Glandorf (Landkreis Osnabrück) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Einer der beiden habe auf der Landstraße nach Bad Laer links abbiegen wollen und dabei das Auto auf der Gegenfahrbahn übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden Verletzten wurden nach dem Unfall am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus transportiert. In Lebensgefahr schweben sie nicht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt.

dpa

