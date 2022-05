Hannover: 22-Jähriger stirbt an Stichverletzungen

In Hannover ist am Mittwochabend ein Mann mit Stichverletzungen im Oberkörper gefunden worden. Der 22-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein 22-Jähriger ist in Hannover von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe getötet worden. Der junge Mann sei am Mittwochabend bewusstlos auf der Straße liegend von einem Ehepaar entdeckt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 22-Jährige hatte demnach Stichverletzungen im Oberkörper und starb trotz Wiederbelebungsversuchen wenig später in einer Klinik.

Als das Ehepaar den Bewusstlosen entdeckte, standen neben ihm den Zeugen zufolge zwei Männer. Einer der beiden flüchtete – dieser große, pummelige Mann mit schwarzem Bart wird gesucht. Der zweite Mann hatte wohl – ebenso wie das Ehepaar – Erste Hilfe geleistet; nach ersten Erkenntnissen hatte er nichts mit der Tat zu tun.

Außerdem fahnden die Beamten nach einem Mann, mit dem der 22-Jährige auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Supermarkts zuvor in Streit geraten sein soll. Ermittelt wird wegen eines Tötungsdelikts.

Nordhorn: Schulmensa in Flammen – Polizei vermutet Brandstiftung

Feuerwehrleute löschen einen Brand in einer Mensa. In der Mensa einer Schule in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen wird vermutet, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Foto: Nord-West-Media / dpa

Die Mensa einer Oberschule in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen wird vermutet, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Mensa der Ludwig-Povel-Schule sei zu großen Teilen beschädigt worden und ist zunächst unbenutzbar.

Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Am Donnerstagmorgen war das Feuer gelöscht. Trotz des Brandes könne der Schulunterricht normal stattfinden, da sich die Mensa in einem separaten Gebäude befand. Nur zwei Klassenräume seien vorerst nicht nutzbar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Kreis Osnabrück: Fast 300 Schweine im Stall verhungert – Strafbefehl beantragt

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat Strafbefehl gegen einen 64-jährigen Mann beantragt, der in einem Stall 296 Schweine verhungern haben lassen soll. Der Betreiber einer Schweinemastanlage habe im Juni vorigen Jahres 300 Tiere in Hilter (Kreis Osnabrück) eingestallt und sie dann mindestens zwei Monate lang nicht mit Futter versorgt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

„In der Folge starben 296 Schweine einen Hungertod“, hieß es in einer Mitteilung. Die Tiere hätten sich während der Zeit von Kadavern bereits verendeter Schweine ernährt. Eines der überlebenden Schweine habe damals sofort notgetötet werden müssen.

Der Beschuldigte, der sich selbst beim Landkreis Osnabrück anzeigte, soll das Leid und die erheblichen Schmerzen der Tiere billigend in Kauf genommen haben. Zudem soll er nicht wie gesetzlich vorgeschrieben für eine sofortige Beseitigung der Kadaver gesorgt haben.

Der Strafbefehl wurde wegen des Verdachts zweier Straftaten nach Tierschutzgesetz sowie des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes beim Amtsgericht Bad Iburg beantragt.

Hannover: Feuerwehr rettet Reh aus mit Ölschlamm gefülltem Becken

Die Feuerwehr hat in Hannover ein Reh aus einem mit Ölschlamm gefüllten Sammelbecken gerettet. Mitarbeitende hatten das Tier am Donnerstagvormittag auf dem Gelände ihres Betriebes entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Sechs Fahrzeuge fuhren zum Einsatzort, darunter ein Löschzug und der Gerätewagen der Tierrettung. Der völlig erschöpfte Rehbock sei aus dem Becken geholt und nach kurzer Reinigung zur weiteren Untersuchung in die Tierärztliche Hochschule (Tiho) Hannover gebracht worden, teilten die Rettungskräfte mit. Wie das Reh auf das Betriebsgelände im Stadtteil Lahe gelangt war, sei unklar.

Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Neustadt

Bei einem Unfall bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 23-Jähriger zwischen den Ortsteilen Basse und Averhoy aus noch ungeklärten Ursachen in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit dem Wagen eines 79-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide Fahrer mussten nach dem Unfall am Mittwochabend ins Krankenhaus gebracht werden.

Wieder Brand auf Bundeswehr-Testgelände im Emsland bei Meppen

Auf einem Waffentestgelände der Bundeswehr bei Meppen im Emsland ist am Donnerstag durch einen Test ein Brand mit großer Rauchentwicklung entstanden. Wahrscheinlich sei nach dem Abfeuern von Munition von einer Panzerhaubitze ein Funke geflogen, als die Übungsmunition auf dem Boden aufschlug, sagte ein Sprecher der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 91. Eine Löschraupe sei in Bewegung gesetzt worden.

Die Feuerwehr der Dienststelle versuche, mit einem Gegenfeuer den Brand zu löschen. Die Experten gingen nach Angaben des Sprechers davon aus, dass das Feuer bis zum Abend gelöscht sei. Er betonte, dass der Brand nicht im Moorbereich der WTD 91 ausgebrochen sei, sondern auf einem Feld.

Im Spätsommer 2018 hatte ein Moorbrand auf dem Gelände für einen wochenlangen Einsatz gesorgt. Teils war die Rauchentwicklung so groß, dass für die umliegenden Gemeinden Katastrophenalarm ausgelöst werden musste.

dpa

