Bombendrohung an Celler Schule – Unterricht fällt aus

An einem Gymnasium in Celle fällt am Montag der Unterricht aus. Grund ist eine Bombendrohung. Die Polizei

Nach einer Bombendrohung an einem Gymnasium in Celle hat die Schulleitung den Unterricht abgesagt. Das sagte ein Polizeisprecher. Schülerinnen und Schüler sollten demnach am Montag zu Hause bleiben. Die Polizei rückte mit Einsatzkräften und auch mit Spürhunden an, um das Schulgebäude und das Gelände zu durchsuchen. Die Drohung mit einer Bombe sei über das Internet bei der Schulleitung und Lehrkräften eingegangen, sagte der Sprecher. Der Absender und der Hintergrund waren zunächst unklar. Verwendet wurde das I-Serv-Konto eines Schülers. Zunächst hatte die „Cellesche Zeitung“ berichtet.

Betrunkener Autofahrer rammt Pedelec - Zweiradfahrerin tot

Eine Pedelecfahrerin ist am Sonntagmittag in Nordenham von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die 67-Jährige wurde von der Wucht des Aufpralls vom Radweg geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge war der 32 Jahre alte Autofahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in die Pedelecfahrerin auf dem Radweg geprallt. Ein Test habe anschließend auf einen Alkoholwert von über drei Promille bei dem Mann ergeben. Der Fahrer habe sich bei dem Vorfall leicht verletzt. Gegen ihn werde ein Strafverfahren eingeleitet, hieß es.

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist im Kreis Lüneburg gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der 46-Jährige sei nachts auf der Landstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Weitere Beteiligte gebe es nicht. Der genaue Hergang werde noch ermittelt. Der Unfall ereignete sich den Angaben nach auf der Landesstraße 232 zwischen Tosterglope und Katemin. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

dpa

