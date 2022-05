Niedersachsens Urlaubsorte rechnen mit vielen Gästen zu Pfingsten

Rund zwei Wochen vor dem langen Pfingstwochenende rechnen Tourismusverbände mit vielen Urlaubsgästen in den Mittelgebirgen, in der Lüneburger Heide und an der Nordsee. „Die Buchungslage ist gut, wir bemerken aber, dass die Gäste immer noch recht kurzfristig buchen“, sagte die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Die Nordsee GmbH, Sonja Janßen, der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem die Camping- und Wohnmobilplätze an der Küste seien bereits sehr gut ausgelastet.

Zufrieden blicken auch die Ostfriesischen Inseln auf die Pfingsttage: „Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der vielschichtigen aktuellen Unwägbarkeiten ist die Lust auf einen Urlaub auf den Ostfriesischen Inseln groß“, sagte der Geschäftsführer der Ostfriesische Inseln GmbH, Göran Sell. Wie eine Umfrage unter einigen Inseln ergab, ist die Buchungslage schon ordentlich. Da Urlauber zuletzt aber kurzfristiger buchten, gebe es auch noch viele Lücken für Kurzentschlossene, hieß es von örtlichen Kurverwaltungen.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Noch Ferienwohnungen auf ostfriesischen Inseln frei

Auf der kleinsten ostfriesischen Insel Baltrum etwa sind noch etwa 20 Prozent der Ferienwohnungen über Pfingsten und auch noch über Himmelfahrt frei. „Wir haben grundsätzlich das Gefühl, dass die Gäste recht spontan und kurzfristiger buchen. Deshalb gehen wir davon aus, dass noch einige Buchungen hinzukommen werden“, teilte Stephan Moschner von der Kurverwaltung mit. Ähnlich schätzt die Lage auch die Reederei Baltrum Linie ein.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

Auch auf Juist und Spiekeroog sind Zimmer und Ferienwohnungen über Pfingsten trotz guter bis sehr guter Buchungslage noch zu bekommen. Wer kurzfristig noch auf die Insel will, sollte sich für Unterkünfte an die Kurverwaltungen wenden.

Harz gut gebucht

Pfingsten laufe in der Lüneburger Heide „sehr gut“, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der zuständigen Tourismusgesellschaft. Vor allem zum Wandern kämen traditionell viele Ausflügler in die Heide. Zwar werde mit zwei bis vier Wochen vor der Reise vergleichsweise kurzfristig gebucht, aktuell gebe es in rund 100 Unterkünften aber noch rund 1500 freie Zimmer. „Das liegt über den Zahlen von 2019, insofern sind wir sehr zufrieden“, sagte von dem Bruch. Kurzentschlossene könnten für Pfingsten Angebote noch bis kurz vor der Abreise auf der Website des Tourismusverbandes finden.

Im Harz sagte eine Sprecherin des Tourismusverbandes, Himmelfahrt und die Pfingstfeiertage seien sehr gut gebucht. Für größere Gruppen könne es bereits schwierig werden, noch Unterkünfte zu finden, da die größeren Ferienwohnungen erfahrungsgemäß weit im Voraus gebucht würden. Für Pärchen- und Alleinreisende seien noch vereinzelt freie Zimmer in der Region frei.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de