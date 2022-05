Seien Sie beim Gemeinsam-Preis 2022 virtuell mit dabei!

Braunschweig. Der Gemeinsam-Preis 2022 wird am 31. Mai per Livestream aus dem Braunschweiger Dom übertragen. Preise sind in drei Kategorien ausgelobt.

19 Kandidatinnen, Kandidaten und Kandidatenteams haben wir Ihnen in den vergangenen Wochen vorgestellt und ihr besonderes ehrenamtliches Engagement in den Mittelpunkt unserer Berichterstattung gerückt. Nun möchten wir die Sieger des Gemeinsam-Preises 2022 auszeichnen. Dazu veranstaltet unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom am 31. Mai einen Festakt im Braunschweiger Dom. Aufgrund der Pandemie-Lage haben wir uns entschlossen, den Teilnehmerkreis auf ein Minimum zu beschränken. Über einen Livestream haben jedoch auch unsere Leserinnen und Leser die Möglichkeit, der Veranstaltung beizuwohnen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und wird per Livestream auf unsere Internetseite übertragen.

Festrede hält Prof. Dirk Heinz vom HZI

Es sind Preise in drei verschiedenen Kategorien ausgelobt: Der Gemeinsam-Preis für bürgerschaftliches Engagement (Plätze 1 bis 3 und ein Sonderpreis der Jury), der Jugendpreis des Braunschweiger Doms und der „Zuversichts“-Preis, der sich an Projekte richtet, die sich in der Corona-Pandemie außerordentlich engagiert haben.

Die Festrede hält Prof. Dirk Heinz, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz- Zentrums für Infektionsforschung. Mit der Verleihung des Gemeinsam-Preises im Braunschweiger Dom möchte unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom Menschen aus der gesamten Region auszeichnen, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft engagieren.

