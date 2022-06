Spektakulärer Unfall im Harz: Auto durchpflügt drei Gärten

Von einem „spektakulären Unfall in Wolfshagen“ am Mittwoch berichtet die Polizei Goslar. Der Sachschaden beträgt demnach 25.000 Euro, ein Mann wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer war laut Polizeibericht am Morgen in der Straße Im Tölletal in Richtung Lautenthal unterwegs. Gegen 7.15 Uhr geriet der 50-Jährige zunächst in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich mit dem Pkw einer Frau zusammen.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto landet bei Unfall im Landkreis Goslar auf Mauer

Anschließend kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab, stieß gegen eine Schutzplanke, schleuderte danach wieder nach links und beschädigte Pfosten, Hecke und Mauer von drei Vorgärten. Danach kam sein Wagen auf einer Mauer zum Stehen.

Da Betriebsstoffe ausliefen waren Feuerwehr, der Bauhof der Stadt und eine Umweltfirma vor Ort, so die Polizei abschließend.

mh/pol

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de