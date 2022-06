82-jähriger Autofahrer bei Bentheim tödlich verunglückt

Emlichheim. In der Grafschaft Bentheim gab es einen tödlichen Unfall, auf der A7 bei Göttingen wurden mehrere Menschen verletzt – der Niedersachsen-Überblick.

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt (Symbolbild). In Niedersachsen sind mehrere Menschen bei Unfällen verletzt worden, in der Grafschaft Bad Bentheim starb ein Mann bei einem Verkehrsunfall.

Ein 82-jähriger Autofahrer ist in der Grafschaft Bentheim tödlich verunglückt. Aus ungeklärter Ursache kam er in Emlichheim mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Auto prallte gegen das Andreaskreuz und die Ampel einer Bahnanlage. Der Fahrer sei bei dem Unfall am Samstag noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizei ermittle wegen der Unfallursache.

Fünf Verletzte und bei Überhol-Unfall auf A7 bei Göttingen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 bei Göttingen sind fünf Personen verletzt worden. Durch die Kollision von zwei Autos und einem Kleintransporter entstand ein Sachschaden von etwa 65 000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei mindestens zwei Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden.

Ursache für den Unfall am späten Samstagabend sei ein Fehler beim Überholvorgang gewesen. Einer der Fahrer habe beim Wechseln der Fahrspur den Blinker nicht betätigt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. Die Autobahn 7 war zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg nach dem Unfall gegen 22.30 Uhr für etwa drei Stunden in Fahrtrichtung Norden gesperrt.

Zwei Verletzte bei Autounfall an Kreuzung bei Soltau

Bei einem Unfall an einer Kreuzung bei Soltau sind zwei Personen aus zwei beteiligten Fahrzeugen verletzt worden. Eine Frau sei mit ihrem Auto mit drei weiteren Insassen auf eine Kreuzung gefahren, obwohl sie den Vorfahrtsregelungen entsprechend hätte warten müssen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein weiteres Fahrzeug rammte den Wagen dabei seitlich, wobei die Fahrerin des ersten Autos sowie die Beifahrerin aus dem anderen verletzt wurden. Die Fahrerin musste nach dem Unfall am frühen Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizeimeldungen aus unserer Region

dpa

