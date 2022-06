Polizei stoppt „Schrottlaster“ mit 22 Tonnen Wassermelonen

Bremen. Der Lkw hatte fast zwei Millionen Kilometer Laufleistung auf dem Tacho. Zudem waren Bremsscheiben gerissen, und der Gummi an den Reifen war hin.

22 Tonnen Wassermelonen hatte ein Lastwagen aus Spanien geladen, den die Polizei in Bremen stoppte.

Die Polizei hat auf der Autobahn 1 bei Bremen einen mit 22 Tonnen Wassermelonen beladenen Lastwagen aus Spanien aus dem Verkehr gezogen. Der Lkw, der am Montag auf dem Weg in Richtung Dänemark war, hatte bereits fast zwei Millionen Kilometer Laufleistung auf dem Tacho, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Beamten sprachen von einem „Schrottlaster“ mit gerissenen Bremsscheiben und gebrochenem Gummi an den Reifen. Dem 54-jährigen Fahrer, der außerdem mehrfach zu schnell gefahren sei und gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen habe, wurde die Weiterfahrt untersagt, bis die Mängel behoben sind.

