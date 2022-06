Neunjährige in Lebensgefahr – Auto erfasst Mädchen

In Niedersachsen gab es am Dienstag einen schweren Unfall, bei dem ein Auto eine Neunjährige erfasst hat.

Eine Neunjährige ist bei Melle (Landkreis Osnabrück) von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwochmorgen ging das Mädchen außerhalb der Ortschaft am rechten Fahrbahnrand, als ein 54-Jähriger sie mit seinem Wagen erfasste.

Sie sei am Dienstagabend alleine auf dem Heimweg gewesen und musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Autos stehe unter Schock. Sein Wagen wurde nur minimal beschädigt. Angaben zur Ursache für den Zusammenstoß konnten zunächst nicht gemacht werden.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Polizei vermutet nach Carportbrand in Buchholz Brandstiftung

Bei einem Feuer in einem Carport in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) sind zwei Autos ausgebrannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die genaue Brandursache blieb zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei aber von Brandstiftung aus. Menschen wurden bei dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch nicht verletzt. Die Flammen wurden gelöscht, bevor sie auf das angrenzende Wohnhaus im Stadtteil Holm-Seppensen übergehen konnten.

Radfahrer prallt bei Unfall gegen Windschutzscheibe

Ein Radfahrer ist bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Auto in Osnabrück verletzt worden. Das Auto sei am Mittwochmorgen stadtauswärts im Ortsteil Voxtrup unterwegs gewesen und habe den Fahrradfahrer an einer Kreuzung erfasst, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer sei in die Windschutzscheibe geprallt und anschließend durch die Luft geschleudert worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Unfallursache und der entstandene Sachschaden blieben zunächst unklar. Das Auto mit einem Loch in der Windschutzscheibe musste abgeschleppt werden.

