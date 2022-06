Niedersachsen verlängert Corona-Verordnung bis Ende August

Angesichts des weiterhin hohen Infektionsgeschehens hält die Landesregierung in Niedersachsen an den bisherigen Schutzmaßnahmen fest. An diesem Mittwoch ist deshalb eine Verlängerung der Corona-Verordnung bis Ende August in Kraft getreten. „Angesichts steigender Infektionszahlen brauchen wir auch im Sommer Schutzmaßnahmen – wie beispielsweise die Maskenpflicht im ÖPNV“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Er bat vor allem ältere Menschen über 70 Jahre, den Schutz durch eine vierte Impfung aufzufrischen. Zudem müsse der Bund jetzt mit einer neuen Testverordnung zügig dafür sorgen, dass sich Bürgerinnen und Bürger weiterhin freiwillig und kostenlos testen lassen könnten.

Lesen Sie weitere Coronanachrichten:

Weil fordert neues Infektionsschutzgesetz

„Wir brauchen auch ein neues Infektionsschutzgesetz, das Länder und Kommunen wieder in die Lage versetzt, mit angemessenen Instrumenten auf eine verschärfte Infektionslage zu reagieren“, sagte Weil. Dies müsse deutlich vor einer möglichen schwierigeren Herbstwelle geschehen, forderte er. Mit der Verlängerung der Geltungsdauer will die Landesregierung auch Planungssicherheit für die anstehenden Sommerferien schaffen.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus .

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de