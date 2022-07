Explosion in Pfadfinderlager bei Osnabrück – Mann schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Pfadfinderlager in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist am Sonntag ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war in einem Zelt eine Fritteuse in Brand geraten. Der Mann habe versucht, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, dies sei jedoch nicht gelungen. Es sei dann zu einer Fettexplosion mit einer Stichflamme gekommen, durch die der Mann schwerste Brandverletzungen erlitten habe.

Er wurde nach Angaben der Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ins Ruhrgebiet geflogen. Das Zelt sei durch das Feuer zerstört worden. Das Pfadfinderlager war zum sogenannten Pfadfindertag aufgebaut worden. Zahlreiche Besucher, darunter viele Kinder, wurden Augenzeugen des Vorfalls. Weitere Verletzte gab es laut Polizei jedoch nicht.

150.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Bassum (Landkreis Diepholz) ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Sonntagabend in einer Wohnung im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes aus. Diese sei nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr konnte laut Polizei zwar verhindern, dass sich die Flammen auf andere Teile des Gebäudes ausbreiten, durch die Löscharbeiten sei aber eine Wohnung im Dachgeschoss beschädigt worden. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf 150.000 Euro. Verletzt wurde den Angaben zu Folge niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

