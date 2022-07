Osnabrück: 60-Jähriger fährt frontal in Gegenverkehr und stirbt

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 68 bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) ist ein Autofahrer gestorben. Der 60-Jährige fuhr aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und prallte dabei frontal gegen den Wagen einer 23-Jährigen, wie das niedersächsische Innenministerium am Dienstag mitteilte. Der Mann verstarb nach dem Unfall am Montagabend, die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Scheunenbrand: 30 Tiere aus Stall gerettet

Bei einem Brand zweier Scheunen in Clenze (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist ein Sachschaden in Höhe von mehr als 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Feuer am frühen Montagabend ausgebreitet und unter anderem einen Teleskoplader zerstört. Etwa 30 Rinder und Kälber konnten laut Feuerwehr rechtzeitig von dem Landwirt aus einem angrenzenden Stall gerettet werden. Das Wohngebäude auf dem Nachbargrundstück blieb unversehrt. Mehr als 130 Feuerwehrkräfte waren bis spät in die Nacht im Einsatz. Die Brandursache war am Dienstagmorgen noch nicht bekannt. Ein technischer Defekt kann nach Angaben der Polizei vorerst aber nicht ausgeschlossen werden.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus Niedersachsen:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de