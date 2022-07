Hannover: Mann entdeckt Granate beim Magnetfischen

Hannover. Wegen des Granatenfunds waren am Sonntag Straßen in Hannover gesperrt. Im Kreis Hildesheim wurde ein Bankautomat gesprengt. Der Polizei-Überblick.

Beim Magnetangeln hat ein Mann am Sonntag in Hannover eine alte, verrostete Granate in einem Fluss in der Innenstadt entdeckt. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, wurden eine anliegenden Straße und der Fluss Leine gesperrt, um den Fund zu untersuchen.

Der Sprengsatz stellte sich jedoch schon bald als ungefährlich heraus, wie eine Feuerwehrsprecherin mitteilte. Im Einsatz waren außer Polizei und Feuerwehr auch die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Beim Magnetangeln wird ein starker Magnet an einem Seil befestigt und in ein Gewässer geworfen. Ziel ist es nicht, Fische aus dem Wasser zu ziehen, sondern metallische Gegenstände vom Grund zu heben und vielleicht etwas Wertvolles zu entdecken.

Geldautomat im Landkreis Hildesheim gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Harsum im Landkreis Hildesheim gesprengt. Gegen 3 Uhr seien Knallgeräusche gemeldet worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Beamte stellten vor Ort fest, dass ein Geldautomat, der in einem Vorraum einer Bank und unterhalb von Wohnbereichen stand, gesprengt wurde. Das Gebäude wurde evakuiert, verletzt wurde niemand.

Bei der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Zur Höhe der möglichen Beute und Gebäudeschäden gab es zunächst keine Angaben. Zuletzt hatte es in der Region Braunschweig sowohl in Edemissen und Abbensen (Kreis Peine) als auch in Lichtenberg (Salzgitter) Automatensprengungen gegeben.

Erneut brennen Fahrzeuge von Celler Tafel

Auf dem Gelände der Tafel in Celle hat am Sonntagnachmittag erneut ein Auto gebrannt. An dem Transporter entstand Totalschaden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vier Tage zuvor hatten bereits am selben Ort drei Fahrzeuge gebrannt. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache dauern an.

200 Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrand im Kreis Emsland

In einem Waldgebiet in Schapen im Landkreis Emsland ist am Sonntag auf einer Fläche von etwa 5000 Quadratmetern ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 200 Einsatzkräfte benötigten über zwei Stunden für die Löscharbeiten, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Die Kreisstraße 316 im Landkreis Emsland war währenddessen voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.

