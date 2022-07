Wo ist die heißeste Wohnung in der Region Braunschweig-Wolfsburg?

Auch wenn es andere Teile Deutschlands noch doller trifft – in der Region rund um Braunschweig und Wolfsburg wird es bis zur Wochenmitte richtig heiß. 30 Grad und mehr werden auf dem Thermometer erwartet. Sengende Hitze wird bis Mittwoch dazu führen, dass es auf sonst belebten Straßen außergewöhnlich leer bleibt. Wer sich nicht im Schwimmbad oder in der Eisdiele abkühlt, verkriecht sich am besten zu Hause.

Das erwartet uns in dieser Woche: Niedersachsen erwartet Hitzewelle – Vorhersagen und Tipps

Vom kühlen Keller, über das schattige Wäldchen bis hin zum Freibad oder Badesee gibt es in der Stadt viele Rückzugsorte, an denen sich die Wärme am besten aushalten lässt. Doch wir suchen das völlige Gegenteil. Wir wollen wissen: Wo sind die heißesten Orte in der Stadt? Genauer: Welches ist die heißeste Wohnung. Wo steht die Luft, wo gibt’s keine Abkühlung, wie hält man das aus?

Wo ist es in Braunschweig am heißesten?

Wohnen Sie in einer schlecht isolierten Dachgeschosswohnung, auf die den lieben langen Tag die Sonne scheint? Knacken sie die 30-Grad-Marke im Schlafzimmer mit links? Welche Spitzenwerte erreicht ihr Thermometer, wo wird’s in Braunschweig und Region am heißesten? Lassen Sie es uns wissen, machen Sie ein Selfie mit Thermometer in Ihrer Wohnung, schreiben Sie ein paar Zeilen dazu und schicken Sie es uns per Mail an redaktion.online-bzv@funkemedien.de.

Tipps und Infos für die Hitze:

Wir kommen Sie besuchen und sorgen für Abkühlung!

Wenn Sie der Hitze in besonderem Maße ausgesetzt sind, melden Sie sich bei uns! Wir besuchen Sie und sorgen nebenbei für eine erfrischende Abkühlung. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Unsere Redakteure wollen erfahren, wie Sie mit den Temperaturen umgehen und wie Sie sich behelfen.

