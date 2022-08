Bremse und Gas verwechselt: 84-Jähriger kracht in Schuhgeschäft

Ein 84-Jähriger ist in Bremen mit seinem Auto in das Schaufenster eines Schuhgeschäfts gefahren. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Senior hatte das Fahrzeug erst vor wenigen Wochen gekauft und war am Donnerstag auf den Parkplatz des Geschäfts gefahren. Der Wagen rollte aus bislang ungeklärter Ursache durch die Glasscheibe und blieb im Laden stehen. Da das Schuhgeschäft wegen Urlaubs geschlossen hatte, befand sich niemand in den Räumen. Der 84-Jährige schloss den Angaben nach nicht aus, dass er Bremse und Gaspedal verwechselt hatte. Nun soll die Fahrtüchtigkeit des Seniors überprüft werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ultraleichtflugzeug prallt bei Notlandung gegen Lastwagen

Ein Ultraleichtflugzeug ist bei einer Notlandung auf einem Firmengelände gegen zwei Lastwagen geprallt. Die Maschine ging am Donnerstagabend wenige Meter neben dem Hildesheimer Flugplatz in einem Industriegebiet zu Boden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Grund für die Notlandung war demnach der plötzliche Ausfall des Rotors aus bisher ungeklärter Ursache.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der 71 Jahre alte Pilot wurde leicht verletzt. Er wollte mit seiner Maschine eigentlich einen Testflug über die Stadt Hildesheim unternehmen. Bei der Notlandung streifte er wegen der eingeschränkten Manövrierfähigkeit des Flugzeuges auch noch ein Auto. Der 61 Jahre alte Copilot blieb unverletzt.

Feuerwehr rettet Pferd aus Fluss

Ein Pferd, das in Hemmingen (Region Hannover) in einem Fluss festgesteckt hat, ist von der Feuerwehr gerettet worden. Eine Halterin alarmierte die Einsatzkräfte, weil das Pferd im Ortsteil Wilkenburg in einem sechs Meter breiten Fluss mit den Läufen eingesunken war und sich aus eigener Kraft nicht befreien konnte, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Mit Leinen führten die Helfer das Tier am Mittwoch zum Ufer, dort wurden ihm Schlingen um den Bauch gelegt, um es mit einem Teleskoplader anzuheben. Nach rund einer Stunde sei das Tier schließlich befreit gewesen, hieß es von der Feuerwehr. Ein Tierarzt sowie die Halterin betreuten das Pferd während der Rettungsmaßnahmen.

Brand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Liebenau (Landkreis Nienburg/Weser) ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Alle 16 Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich laut Polizei selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Gebäude ist den Angaben zu Folge vorerst nicht mehr bewohnbar, die Gemeinde kümmert sich nun um die Unterbringung. Das Feuer brach laut Polizei im Erdgeschoss des Hauses aus, die Brandursache war zunächst unklar.

Mehr aus Niedersachsen:

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de