Wohnhaus im Landkreis Oldenburg nach Brand unbewohnbar

Oldenburg. Von einem angrenzenden Carport sind die Flammen auf das Haus übergesprungen. In Hannover bricht gleich zweimal in zwei Wochen eine Pythonschlange aus.

In einem Wohnhaus in Hatten im Landkreis Oldenburg ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen seien von einem angrenzenden Carport auf den Dachstuhl des Hauses übergesprungen, teilte die Polizei mit. Ein 75 Jahre alter Bewohner des Hauses hatte zuvor einen lauten Knall gehört und das Feuer entdeckt. Zusammen mit seiner 70-jährigen Frau konnte er das Haus verlassen. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren rund drei Stunden vor Ort. Neben dem Wohnhaus und dem Carport brannten auch ein Auto und ein Wohnmobil. Die Höhe des Sachschadens war nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen laufen.

Doppelter Ausbruch einer Pythonschlange – Veterinäramt ermittelt

Nach dem doppelten Ausbruch einer Pythonschlange in Hannover ermittelt das Veterinäramt gegen die 21-jährige Halterin. Die Behörde überprüfe die Haltung und die Umstände der Fluchtversuche, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Tierrettung der Feuerwehr war zuletzt innerhalb von gut zwei Wochen zweimal ausgerückt, um die gelbgemusterte Schlange im Stadtteil Stöcken einzufangen. Über das Ermittlungsergebnis hatte zunächst die „Hannoversche Allgemeinen Zeitung“ berichtet.

„Die Schlange befindet sich derzeit in einer Auffangstation für Reptilien und wird derzeit nicht der Halterin ausgehändigt“, sagte die Polizeisprecherin. Die Experten im Tierheim hatten zuvor bestätigt, dass es sich bei dem ungiftigen Python um ein und dasselbe Tier handelte. Überprüft werde nun, wie es zu der Rückgabe kam, und wie sich das Tier anschließend erneut wegschlängeln konnte.

Mann aus Pflegeheim im Kreis Hildesheim vermisst

Aus einem Pflegeheim in Freden (Landkreis Hildesheim) wird seit Dienstagabend ein 74-jähriger Mann vermisst. Erste Suchaktionen – unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Suchhund – blieben erfolglos, wie die Polizei Hildesheim am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei an Demenz erkrankt. Er soll etwa 1,75 Meter groß sein, längeres graues Haar haben und leicht humpeln. Vermutlich trage er zudem ein rot kariertes Oberteil. Die Polizei bittet Menschen, die den 74-Jährigen gesehen haben könnten, sich zu melden.

