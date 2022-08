Tödlicher Zusammenstoß: Alkoholisierter Autofahrer erfasst Radler

Ein Radfahrer ist in Northeim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 54-Jährige starb noch am Unfallort, wie die Polizei am Montag mitteilte. Da bei dem 60-jährigen Autofahrer nach dem Unfall vom Sonntagnachmittag ein Atemalkoholwert von mehr 1,3 Promille festgestellt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft Göttingen eine Blutentnahme an.

Der Autofahrer hatte nach dem Bericht auf der Kreisstraße 414 in einer Verbotszone zu einem Überholmanöver angesetzt und dabei den entgegenkommenden Radfahrer übersehen. Kurz vor einer Kreuzung kam es demnach zum Frontalzusammenstoß. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft habe die Unfallaufnahme durch einen Sachverständigen angeordnet. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

62-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Montag auf der Bundesstraße 71 im Landkreis Uelzen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Fahrers feststellen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen gegen vier Uhr zwischen Gerdau und Holthusen II von der Straße abgekommen. Weitere Autos waren laut Polizei nicht beteiligt. Für die weiteren Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Nach dem Bericht entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Per Haftbefehl gesuchter Mann schläft im Kreis Leer im Taxi ein

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist in einem Taxi in Landkreis Leer eingeschlafen. Der Taxifahrer konnte den auf der Rückbank schlafenden betrunkenen 36-Jährigen nicht wecken und fuhr zum Bundespolizeirevier in Bunde, um die Beamten um Hilfe zu bitten, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Überprüfung kam heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war wegen Diebstahls verurteilt worden und musste noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Der 36-Jährige zahlte die Geldstrafe und musste nicht ins Gefängnis.

Wohnmobil fängt Feuer und setzt angrenzende Häuser in Brand

In Warmsen (Landkreis Nienburg/Weser) hat in der Nacht zum Montag ein Wohnmobil gebrannt – zwei angrenzende Häuser fingen ebenfalls Feuer. Das Fahrzeug stand zwischen den beiden Einfamilienhäusern auf seinem Stellplatz, wie die Polizei Nienburg am Montagmorgen mitteilte. Die Bewohner konnten den Angaben nach die Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Die Löscharbeiten dauerten an. Der Sachschaden wurde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Verdacht auf Kapitalverbrechen: Mann in Delmenhorst festgenommen

Bei einem Polizeieinsatz in Delmenhorst ist am späten Sonntagabend ein Mann festgenommen worden. Es gebe den Verdacht eines Kapitalverbrechens, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ein Polizeisprecher bestätigte am Morgen die Festnahme eines Tatverdächtigen, nannte zunächst aber keine weiteren Details.

„Der mögliche Tatort ist abgesperrt und wird ausgeleuchtet“, hieß es in dem Tweet der Polizei vom Abend. In einem weiteren Beitrag aus der Nacht berichteten die Beamten darüber, dass Spuren gesichert wurden und die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen sind.

Frau überschlägt sich bei Osnabrück mit Auto und wird schwer verletzt

Bei einem Autounfall ist eine Frau auf der Landstraße 109 bei Belm (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Foto: dpa

Bei einem Autounfall ist eine Frau auf der Landstraße 109 bei Belm (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Die 84-Jährige sei am Sonntagabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Stromkasten geprallt, teilte die Polizei mit. Das Auto habe sich daraufhin überschlagen. Die 84-Jährige sei wegen der schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Landstraße blieb während der Einsatzmaßnahmen fast eine Stunde lang voll gesperrt.

dpa

