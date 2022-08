Feuer im Kreis Stade: 2000 Quadratmeter stehen in Flammen

Ein Feuer ist am frühen Dienstagmorgen in einer Lagerhalle eines Harsefelder Bauunternehmens im Kreis Stade ausgebrochen. Wie die Polizei Stade berichtet, stand eine Fläche von etwa 2000 Quadratmeter in Flammen.

Die Lagerhalle der Firma Viebrock stand gegen 5 Uhr morgens im Vollbrand. Das Feuer verursachte einen dichten Rauch, der kilometerweit sichtbar war. Die Polizei konnte den Sachschaden noch nicht einschätzen.

Weitere Polizeimeldungen aus Niedersachsen lesen Sie hier:

Erneutes Feuer auf Bramscher Hof im Kreis Osnabrück

Nachdem am Freitag 100 Hühner bei einem Hofbrand in Bramsche gestorben waren, sind heute etwa 34 Rinder vor einem erneuten Brand gerettet worden. Am späten Montagabend kam es in einem Stall des Bramscher Hofs zu einem Feuer, wie die Polizei mitteilte.

Ein Mensch und drei der Rinder wurden leicht verletzt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren noch unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden ersten Erkenntnissen nach als nicht sehr hoch ein. Der Brand konnte noch am Abend gelöscht werden.

Kreis Ammerland: Zwei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Apen im Kreis Ammerland verletzt worden, einer von ihnen schwer. Eine 60-Jährige übersah beim Linksabbiegen mit ihrem Auto einen entgegenkommenden Lastwagen und stieß mit diesem zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ihr Auto wurde gegen ein Schild auf dem Gehweg geschleudert. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien, musste anschließend aber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 29-jährige Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de