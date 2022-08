Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Hildesheim

Hildesheim. In Hildesheim haben zwei Unbekannte einen Fahrkartenautomat gesprengt und Geld gestohlen. Der Blaulicht-Überblick in Niedersachsen.

Unbekannte haben in Hildesheim einen Fahrkartenautomaten der Bahn gesprengt und Geld erbeutet. Eine erste Fahndung sei in der Nacht zum Freitag ohne Erfolg geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Mehrere Zeugen hätten die Explosion gehört. Anschließend sei am Ostbahnhof beobachtet worden, wie zwei Personen sich an dem völlig zerstörten Gerät zu schaffen machten und anschließend flüchteten. Wie viel Geld die Täter mitnahmen, blieb nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Auch die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest.

Hildesheim: Frau stürzt mit Motorrad und verletzt sich schwer

Eine 27 Jahre alte Frau ist bei einem Sturz mit ihrem Motorrad in Sibbesse im Kreis Hildesheim schwer verletzt worden. In einer Linkskurve habe sie am Donnerstagabend die Kontrolle über ihre Maschine verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit.

Dabei sei sie schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Diekholzen kurz gesperrt.

Vier Verletzte nach Brand in Einrichtung für betreutes Wohnen im Kreis Cuxhaven

Bei einem Feuer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Geestland im Kreis Cuxhaven sind am Donnerstagabend vier Menschen verletzt worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Neun weitere Personen wurden in einem benachbarten Pflegeheim untergebracht, da ihre Wohnungen wegen des Feuers nicht mehr bewohnbar waren.

Zum Brandzeitpunkt befanden sich den Angaben zufolge 30 pflegebedürftige und teils bettlägerige Menschen im Haus. Alle konnten aus dem brennenden Haus gerettet werden. Das Feuer brach in einer Dachgeschosswohnung des Wohnhauses aus. Die Flammen griffen dann auf andere Teile des Gebäudes über. Rund 50 Einsatzkräfte konnten den Brand noch in der Nacht löschen. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren bislang unbekannt.

