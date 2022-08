82-Jährige beim Einkauf in Salzgitter bestohlen

Salzgitter-Salder. Die Frau war in einem Discounter in Salzgitter-Salder einkaufen. Ihre Geldbörse trug sie in der Jackeninnentasche.

Man könnte meinen, das Geldbörsen in der Innentasche einer Jacke etwas sicherer verstaut sind, als beispielsweise in der Gesäßtasche. Dieben in Salzgitter gelang es am Dienstagnachmittag dennoch, eine Frau zu bestehlen. Die Tat geschah gegen 16 Uhr in einem Discounter in Salder gekommen. Wie die Polizei berichtet, befand sich eine 82-jährige Frau in dem Geschäft an am Watenstedter Weg, als sie von unbekannten Tätern abgelenkt wurde.

Die Diebe nutzten die Verwirrung ihres Opfers aus, um die Geldbörse aus der Jackeninnentasche zu stehlen. In der Geldbörse befanden sich mehrere persönliche Papiere sowie Bargeld. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise gehen an die Polizei unter der Rufnummer (05341) 18970.

red

