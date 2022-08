Messerangriff vor Pizzeria – Ein Toter, eine Verletzte

Bei einem Messerangriff vor einer Pizzeria in Neustadt am Rübenberge ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau sei bei der Attacke am Freitagabend verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover. Der mutmaßliche Täter sei noch vor Ort von Einsatzkräften überwältigt und festgenommen worden. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Der angegriffene Mann habe sich nach der Attacke auf offener Straße noch in die Pizzeria retten können, sei dort jedoch gestorben. Auf Fotos waren ein blutverschmiertes Auto und ein mit Blutflecken übersäter Parkplatz vor dem Restaurant zu sehen.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Die Tat habe sich um 17.55 Uhr ereignet, heiß es. Weitere Details - etwa zur Identität von Opfern und Täter - und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de