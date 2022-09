Kreis Northeim: Betrunkene Unfallfahrt – Baum stürzt auf Wagen

Eine chaotische Unfallfahrt hat für einen betrunkenen Autofahrer in Uslar (Landkreis Northeim) im Krankenhaus geendet. Der 48-Jährige fuhr am Samstagabend auf dem Parkplatz des Zentralen Omnibusbahnhofs mit seinem Wagen zunächst rückwärts gegen ein geparktes Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit starker Beschleunigung sei er dann über einen Gehweg gefahren und prallte schließlich gegen einen Baum, der auf seinen Wagen umstürzte. Auch ein unmittelbar daneben geparkter Linienbus wurde beschädigt.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bezeugte der Polizei zufolge eine absolute Fahruntüchtigkeit des Mannes. Der 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Nun wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ermittelt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 67.000 Euro.

Mann bei Wohnungsbrand in Bramsche lebensgefährlich verletzt

In Bramsche im Landkreis Osnabrück ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann bei einem Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt worden. Nachbarn in der angrenzenden Doppelhaushälfte hatten den Alarm des Rauchmelders aus dem Erdgeschoss des Nachbarhauses gehört und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei Bramsche mitteilte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den 66 Jahre alten Mann im Flur der brennenden Wohnung vor der Haustür auf dem Boden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Das Feuer konnte gelöscht werden, so dass das Erdgeschoss zwar ausbrannte, die oberen Stockwerke und die angrenzende Doppelhaushälfte bis auf Rauchschwaden und Qualm aber verschont blieben.

Hildesheim: Motorroller-Fahrer fährt gegen parkenden Wagen und wird verletzt

Ein Motorroller-Fahrer in Sarstedt bei Hildesheim ist gegen einen parkenden Wagen gefahren und schwer verletzt worden. Er sei am Samstagabend zuvor von einem anderen Autofahrer abgedrängt worden, habe er berichtet, teilte die Polizei Hildesheim am Sonntagmorgen mit. Zu diesem Autofahrer war zunächst nichts bekannt. Den Angaben zufolge hatte der Motorroller-Fahrer Alkohol getrunken und war nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins für den Roller. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen zu dem möglicherweise flüchtigen Autofahrer.

