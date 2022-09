Tödlicher Motorradunfall im Nordharz: Mann starb nach Kollision

Im Nordharz ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Beteiligter starb am Dienstag (Symbolfoto)

Nach einem schweren Motorradunfall am Sonntagabend in Rhüden ist am Dienstag ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Algermissen gestorben. Wie die Polizei Goslar mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr. Ein 51-jähriger Seesener fuhr mit seinem Pkw aus Richtung Rhüden kommend in Richtung der Autobahnanschlussstelle Rhüden, um im Einmündungsbereich zum Autohof nach links abzubiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Motorrad des 59-jährigen Mannes und dessen mitfahrender Ehefrau aus Algermissen.

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Mann zunächst lebensgefährlich verletzt und kam in die Uniklinik Göttingen. Seine Mitfahrerin kam schwerverletzt in die Helios-Klinik Hildesheim. Mittlerweile befindet sie sich außer Lebensgefahr. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 25.500 Euro an den beteiligten Fahrzeugen.

red

