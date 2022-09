Polizei Niedersachsen Fliegerbombe in Hannover entdeckt – Evakuierung am Abend begonnen

Auf dem Gelände einer Firma im Norden von Hannover ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung müssen rund 3.270 Anwohnerinnen und Anwohner am Donnerstagabend ihre Wohnungen verlassen, teilten die Feuerwehr und die Stadt Hannover mit. Die Betroffenen sollten demnach um 18.30 Uhr das Gebiet verlassen. Dies habe plangemäß begonnen, schrieb die Feuerwehr am Abend auf Twitter.

Die betroffenen Anwohner können laut der Stadt voraussichtlich erst in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie sollen deshalb wichtige Medikamente, Säuglingsnahrung und passende Kleidung mitnehmen. Als Notunterkunft wurde eine Schule bereitgestellt.

In dem Evakuierungsradius liegen auch Teile Langenhagens, die Vahrenwalder Straße sowie der Mittellandkanal. Bei dem Blindgänger-Fund im Stadtteil Brink-Hafen am frühen Donnerstagnachmittag handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Sie wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen wurde alarmiert.

Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten im Kreis Cloppenburg

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 401 bei Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) sind drei Männer lebensgefährlich und fünf schwer verletzt worden. Am Donnerstagmorgen fuhr ein Kleintransporter mit sieben Insassen zum Überholen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Fahrer und Beifahrer sowie ein Mitfahrer des Kleintransporters wurden lebensbedrohlich verletzt und mit Hubschraubern in ein Krankenhaus gebracht. Auch die fünf Schwerverletzten kamen in Kliniken. Weil im Kleintransporter Bierdosen bei den Vordersitzen gefunden wurden, ordnete die Polizei einen Bluttest an. Die B 401 war zunächst für Räumungsarbeiten gesperrt.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus Niedersachsen:

Aurich: Mann steckt mit Hand in Briefkasten fest

Warum ein Mann im ostfriesischen Landkreis Aurich in einen Briefkasten gegriffen hat, lässt sich nicht mehr klären - jedenfalls ist er mit einer Hand in dem Kasten steckengeblieben. Die Feuerwehr von Ochtelbur rückte aus, um ihm aus der misslichen Lage zu helfen.

„Die ersten Kräfte am Einsatzort konnten ihn schnell befreien und dem Rettungsdienst übergeben“, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Mann sei am Handgelenk leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wie es zu dem Notfall vom Mittwoch gekommen sei, sei nicht bekannt.

Hildesheim: Polizei geht gegen Schleuser vor

Bei einem Schlag gegen mutmaßliche Schleuserkriminalität und Schwarzarbeit haben mehr als 100 Einsatzkräfte mehrere Objekte in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen zwei Männer im Alter von 53 und 26 Jahren, teilten die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Bundespolizei am Donnerstag mit. Sie sollen als Inhaber einer Firma in Hildesheim Ausländern bei der unerlaubten Einreise nach Deutschland geholfen haben. Die Eingereisten sollen dann illegal auf Baustellen beschäftigt worden sein.

Die acht Durchsuchungen fanden den Angaben nach in Hildesheim, Hannover, Zeven, Melle und Ahlerstedt in Niedersachsen sowie in Versmold in Nordrhein-Westfalen statt. Als Beweismittel seien Mobiltelefone, Dokumente, verschiedene Speichermedien sowie gefälschte Ausweisdokumente sichergestellt worden. Außerdem wurden drei Abschiebehaftbefehle vollstreckt. Die Ermittlungen dauerten an.

Der Fall war im Januar ins Rollen gekommen, als ein Mann aus Aserbaidschan beim Abflug aus Hannover mit einem abgelaufenen Visum auffiel. Er hatte Verbindungen zu der Hildesheimer Firma.

Drogen für 78.000 Euro bei Bad Bentheim beschlagnahmt

Ein mutmaßlicher Kurier mit Drogen im Verkaufswert von 78.000 Euro ist der Bundespolizei nahe der deutsch-niederländischen Grenze ins Netz gegangen. Für eine Kontrolle hatten Polizei und Zoll auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim allen Verkehr über einen Parkplatz geleitet, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Im Wagen des 62-Jährigen seien am Mittwoch 620 Gramm Kokain sowie rund 3,3 Kilo Amphetamin gefunden worden. Der Mann sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der grenzüberschreitende Verkehr mit Auto und Bahn sei am Mittwoch besonders überwacht worden, um den Fahndungsdruck auf Straftäter zu erhöhen, hieß es.

313 Personen und 124 Fahrzeuge wurden überprüft. Dabei wurden weitere Drogendelikte festgestellt und drei Verstöße gegen das Waffengesetz. In einem Zug fand sich ein mit Haftbefehl gesuchter Mann, der eine Strafe von 800 Euro nicht bezahlt hatte.

dpa

