Stephan Weil (SPD), Spitzenkandidat seiner Partei für die anstehende Landtagswahl in Niedersachsen und Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht während einer Pressekonferenz in den verdi-Höfen in Hannover zu seinen politischen Vorhaben für die Zeit nach der Wahl. Niedersachsen wählt am 9. Oktober einen neuen Landtag.