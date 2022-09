Vier Menschen sterben bei Frontalcrash im Kreis Osnabrück

Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Osnabrück sind vier Menschen ums Leben gekommen. In dem Auto hätten zwei Erwachsene und zwei kleine Kinder gesessen, die alle noch an der Unfallstelle gestorben seien, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Lastwagenfahrer habe einen Schock erlitten. Die Ursache für die Kollision am frühen Sonntagmorgen in Bohmte sei noch völlig unklar.

Vier Menschen starben auf der B51 im Kreis Osnabrück Foto: Nord-West-Media TV / dpa

Fahrer nach Unfall in Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Isterberg (Landkreis Grafschaft Bentheim) lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in der Nacht auf Sonntag mit seinem Wagen aus zunächst unbekannten Gründen nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 23-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.

Familie von havariertem Segelschiff gerettet

Seenotretter haben vor der ostfriesischen Insel Norderney zwei Erwachsene und zwei Kinder von einem havarierten Segelschiff gerettet. Das Schiff war am Samstagabend nordwestlich der Insel aufgelaufen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Der Zweimaster sei dann bis zur Wasserlinie vollgelaufen - ob durch ein Leck oder überspülende Wellen, war demnach zunächst unklar. Mit Hilfe eines Beibootes seien die vier Menschen unverletzt von der Segeljacht gerettet worden.

Versuche, das Segelschiff freizuschleppen, seien zuvor gescheitert, teilte die DGzRS weiter mit. Nordwind und bis zu zwei Meter hoher Seegang hätten den Einsatz zusätzlich erschwert.

Zwei Stachelschweine aus Gehege ausgebrochen

Zwei Stachelschweine aus einem Zirkus in Einbeck im Landkreis Northeim sind ausgebüxt. Die beiden etwa 60 Zentimeter langen und rund 18 Kilogramm schweren Tiere seien nach Angaben der Polizei ungefährlich, solange man sie in Ruhe lasse. Sie seien hauptsächlich nachtaktiv und können sich schnell an die Umgebungstemperaturen anpassen. Die Nagetiere waren am Sonntagmorgen aus ihrem Gehege im Einbecker Ortschaft Volksen ausgebrochen. Wer die Tiere entdeckt, solle sich bei der Polizei in Einbeck melden.

