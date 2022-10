Emden: Vier Polizeibeamte bei Festnahme von jungen Mann verletzt

Bei der Festnahme eines gewalttätigen jungen Mannes haben sich in Emden vier Polizisten verletzt. Der 19 Jahre alte Mann habe den Eindruck erweckt, sich in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 19-Jährige war der Polizei zufolge am frühen Mittwochmorgen ohne Schuhe im Emder Stadtteil Wolthusen unterwegs und hatte an verschiedenen Häusern geklingelt. Ein 44 Jahre alter Mann habe ihn in seine Wohnung gelassen, weil er ihn nach einer Hose gefragt hatte. Als der 44-Jährige ihm die Hose geben wollte, habe der 19-Jährige ihm ins Gesicht geschlagen und sei mit der Jacke des Mannes geflüchtet, in der auch dessen Portemonnaie steckte.

Als zwei Polizisten den 19-Jährigen später fanden, habe dieser die Beamten aggressiv beschimpft. Mit Hilfe von zwei weiteren hinzugerufenen Beamten wurde der junge Mann auf den Boden gedrückt. Dabei brach sich ein 28 Jahre alter Polizist seinen rechten Ringfinger, drei weitere Polizistinnen und Polizisten wurden leicht verletzt. Der 19-Jährige wurde in eine medizinische Einrichtung gebracht.

Mann nach Sturz vom Balkon in Fürstenau gestorben

Nach dem Sturz von einem Balkon in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) Ende September ist einer der dabei schwer verletzten Männer gestorben. Der Mann sei 42 Jahre gewesen, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher in Osnabrück. Bei dem Unglück war ein weiterer 36 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Dessen Zustand sei der Polizei nicht bekannt, hieß es. Zuerst hatte der NDR über den Todesfall berichtet.

Am 25. September waren fünf Männer dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt, als sie sich an ein hölzernes Balkongeländer gelehnt hatten. Sie schlugen auf einer gepflasterten Fläche auf. Die beiden 42 und 36 Jahre alte Männer wurden lebensgefährlich verletzt, einer von ihnen musste noch am Unfallort reanimiert werden. Die 47, 43 und 38 Jahre alten Männer verletzten sich schwer.

dpa

