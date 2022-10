Tödlicher Unfall auf der Autobahn 2 – Autofahrer kommt ums Leben

Bornstedt. Der Fahrer eines Kleintransporters mit Wolfsburger Kennzeichen krachte am Stauende in einen Lkw. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 ist am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Nachdem sich am Vormittag nahe der Anschlussstelle Uhrsleben ein Unfall zwischen zwei Lkw ereignet hatte, bildete sich ein kilometerlanger Stau in Richtung Niedersachsen. Der Fahrer des Kleintransporters mit Wolfsburger Kennzeichen erkannte dies wohl zu spät und krachte nahe der Abfahrt Bornstedt in einen Lkw-Anhänger. Dabei wurde der Transporter völlig zerstört. Trotz des schnellen Einsatzes der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsdienste kam jede Hilfe für das Unfallopfer zu spät. Der Transporterfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Zuvor waren aus noch ungeklärter Ursache nahe der Anschlussstelle Uhrsleben zwei Lkw ineinandergekracht. Obwohl an den Fahrzeugen hoher Sachschaden entstand, kamen beide Lkw-Fahrer mit dem Schrecken davon. Wegen der Bergungsarbeiten ist ein Kran im Einsatz. Teile der Ladung hatten sich von den Anhängern gelöst.

