Clausthal-Zellerfeld: Auto prallt gegen Hauswand – Mann verletzt

Ein 19-Jähriger hat am Sonntagmorgen in Clausthal-Zellerfeld die Kontrolle über sein Auto verloren – und ist in eine Hauswand gebrettert.

Im sogenannten „Kreisel“ in Clausthal-Zellerfeld hat sich am Sonntagmorgen ein „folgenschwerer Verkehrsunfall“ ereignet, berichtet das Polizeikommissariat Oberharz: Ein Auto landete an einer Hauswand, der Fahrer musste leicht verletzt ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 19-Jährige gegen 5.25 Uhr mit seinem Auto über die Telemannstraße und wollte rechts in die Straße Am alten Bahnhof einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links von der Straße ab. Der Wagen beschädigte einen Kabelverteilerkasten, durchbrach einen Holzzaun und prallte an der Wand eines Wohnhauses ab. In einem Graben vor dem Haus blieb das Auto liegen.

In einem Graben vor dem Wohnhaus am sogenannten „Kreisel“ in Clausthal-Zellerfeld blieb der Unfallwagen liegen. Foto: Polizeiinspektion Goslar

Da bei dem verletzten 19-Jährigen Alkoholeinfluss nachgewiesen wurde, erfolgte im Krankenhaus auch eine Blutentnahme. Die Polizei stellte zudem den Führerschein sicher. „Weiterhin wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet“, heißt es.

Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 167 in der Region Hannover bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Fahrer fuhr zwischen den Orten Bolzum und Lühnde, als er aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abkam und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Dies teilte die Polizei Hannover am Sonntagmorgen mit.

Das Auto brannte anschließend aus. Die Identität des verunglückten Mannes blieb zunächst unklar. Wegen des Unfalls wurde die Straße bis kurz vor sieben Uhr morgens gesperrt, wodurch der Verkehr jedoch nur gering beeinträchtigt wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Cloppenburg gegen einen Baum geprallt. Eine 18 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Unfall am Sonntagmorgen in Essen bei Oldenburg schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und ein 17 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt, ein vierter Insasse im Alter von 20 Jahren blieb unverletzt. Demnach war der 18-Jährige am Ende einer Linkskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei stellte fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und ordnete eine Blutprobe an. Am Auto entstand Totalschaden.

