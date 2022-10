Stade: Balkon bricht ab – 22-Jähriger stürzt in die Tiefe

Ein 22-Jähriger ist beim Abbruch eines Holzbalkons in Jork im Landkreis Stade schwer verletzt worden. Er sei rund zweieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Mann musste von der Feuerwehr aus den Trümmern befreit werden. Ein Notarzt versorgte an der Unfallstelle seine schwere Kopfverletzung. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Balkon am frühen Donnerstagabend abbrach, sei noch unklar, teilte die Polizei mit.

Ende September waren fünf Männer in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) etwa dreineinhalb Meter von einem Balkon in die Tiefe gestürzt. Einer von ihnen wurde dabei so schwer verletzt, dass er starb. Den ersten Ermittlungen der Polizei nach, war ein marodes Holzgeländer die Ursache für den Absturz.

Unbekannte rauben Discounter im Emsland aus

Zwei unbekannte Täter haben eine Discounter-Filiale in Twist (Landkreis Emsland) überfallen und dabei mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Die maskierten Männer bedrohten am Donnerstagabend kurz vor Ladenschluss drei Mitarbeiterinnen mit Schlagwerkzeugen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frauen wurden in den Tresorraum gedrängt, wo sie den Tresor öffnen mussten. Die Täter stahlen dort sowie aus den Kassen Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw, in dem eine weitere Person saß. Die Angestellten erlitten einen Schock und mussten medizinisch betreut werden.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Oldenburg

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos kurz vor Harpstedt (Landkreis Oldenburg) sind zwei 21-Jährige schwer verletzt worden. Der 21-jährige Fahrer wollte am Donnerstagabend eine Straße kreuzen und nahm dabei einem heranfahrenden Auto die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Personen im zweiten Auto blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Großer Brand einer Lagerhalle in Wilhelmshaven

In einer Halle in Wilhelmshaven ist ein Feuer ausgebrochen und hat auf ein angrenzendes Gebäude übergegriffen. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, brannte die Halle am frühen Freitagmorgen komplett. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer in den nebenstehenden Gebäuden ausbreitete. Die Lagerhalle brannte fast vollständig ab. Etwa 50 Einsatzkräfte waren bis morgens mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es gab keine Verletzten.

dpa/red

